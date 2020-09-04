Что значит коррекция на рынке техсектора США?
Несколько слов о вчерашнем падении техсектора. Собственно, что должно было случиться, когда цена акции совсем далеко отрывается от реальности, то и произошло. После сплитов рухнули бумаги Tesla и Apple, на 9 и 8% соответственно.
Они потянули за собой весь сектор, Amazon упал на 5% и т.д., а за ними, после того, как сработали по индексам технические сигналы, стали продавать весь рынок. Однако, с моей точки зрения, это здоровая коррекция.
Заметна ротация из технологического сегмента в циклический: росли акции круизных и авиа компаний, нефтепереработка, ритейл. Совершенно нормальная реакция была на рынке казначейских облигаций, цены росли, доходность по 10 летним трежерис снизилась с 0.66 до 0.61, то есть не продавали все американские активы, как это было в декабре 2018 года.
Таким образом, мы имеем дело с обычной коррекцией в перекупленном секторе и наблюдаем ротацию в циклические акции. Можно сказать, что это позитивные изменения на американском рынке.
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