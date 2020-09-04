Сегодня Яндекс сделал два анонса, которые касаются реструктуризации сегментов такси и экспериментов.

Направление self-driving будет выделено из состава такси в отдельную компанию Self-Driving Group (SDG) и переведено в состав сегмента экспериментов. Сервис каршеринга Яндекс.Драйв будет выведен из состава экспериментов и передан сегменту такси. Мы полагаем, что данные структурные изменения ожидаемы, но все равно являются позитивными. В последствии сделок доля Яндекса вырастет в двух ключевых активах, такси и SDG. Изменения будут учтены уже в результатах 3К, которые компания должна представить во второй половине октября. На совокупные финансовые результаты холдинга реструктуризация не окажет влияния.

Яндекс и Uber создали компанию SDG куда было переведено подразделение self-driving из сегмента такси. Помимо этого, Яндекс вложит 150 млн долл. в SDG, где 100 млн долл. будут внесены в качестве взноса в капитал и еще 50 млн долл. предоставлены в виде конвертируемого займа. Также Яндекс купит часть доли Uber в активе. По итогам сделок Яндекс будет владеть 73% SDG, Uber получит 19%, а еще 8% сотрудники компании. Результаты SDG будут учитываться в составе сегмента экспериментов. К текущей дате Яндекс уже вложил около 65 млн долл. в данный сегмент, включая 20 млн долл. в первом полугодии. Согласно нашим оценкам, в текущем году убыток self-driving должен был вырасти в 2 раза до 3 млрд руб. Первую выручку в 55 млн руб. сегмент получил по итогам 2К. Всего у Яндекса 130 автономных машин и планируется увеличить парк еще на 70 шт. до конца года. SDG является многообещающим подразделением, а первые крупные проекты могут быть запущены уже в 2024-2025 гг., по мере развития законодательной базы. Размер денежных средств на балансе у Яндекса на конец 2К составил более 200 млрд руб., что позволяет легко осуществить подобную сделку.

Каршеринг Яндекс.Драйв будет передан СП Яндекс.Такси и его показатели начнут отражаться отдельно в результатах сегмента такси. Яндекс рассчитывает на синергию между бизнесами такси и каршеринга в рамках недавно запущенного единого приложения Яндекс.Go. О том, что подобная перестановка может произойти мы писали в нашем недавнем обзоре. Благодаря включению Драйв в состав СП доля Яндекса в нем вырастет с 59,3% до 61,7%, а доля Uber снизится с 36,6% до 33,5%. По итогам этого года выручка Яндекс.Драйв может составить около 12 млрд руб., при этом сервис продолжает генерировать значительный убыток на уровне скор. EBITDA. Сервис оперирует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с более чем 16 тыс. автомобилей. Является крупнейшим по размерам флота в России и одним из крупнейших в мире.

Мы положительно оцениваем реструктуризацию и рост доли Яндекса в активах. Полагаем, что она соответствует долгосрочной стратегии компании. Наша рекомендация для акций интерне-компании «Покупать» с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу.