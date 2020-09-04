Спрос на безопасные активы смешанный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,65%. Золото дорожает на 0,44%, до $1938. Фьючерс на Brent повысился в цене на 0,9%, до $43,93. Аппетит к риску слабый. Мы ожидаем, что S&P500 стартует от отметки 3465 пунктов. Полагаем, что после распродаж четверга индекс завершит торги ростом на 0,3-0,5%, до 3465-3472 пунктов.

Сегодня будут опубликованы августовские данные о динамике занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: рост на 1,4 млн) и безработице (прогноз: снижение до 9,8%). Также в блок статистики по рынку труда за прошлый месяц войдет информация о динамике средней почасовой заработной платы (прогноз: рост на 4,5% г/г).

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до отметки 20 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит неуверенно. Его котировки снизились на торговых объемах выше среднего уровня. MACD остается на положительной территории, но индикатор RSI уже вышел из зоны перекупленности. Реализовались краткосрочные технические риски для S&P500. Полагаем, что коррекция может продлиться в течение нескольких дней, что обусловлено общим перегревом рынка, которому нужно стабилизироваться. Вероятно, на ближайших сессиях S&P500 протестирует диапазон 3380-3400 пунктов. Полагаем, что коррекция не будет глубокой и котировки индекса широкого рынка не уйдут ниже поддержки на отметке 3360 пунктов.