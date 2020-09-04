Коррекция в индексе S&P500 не будет глубокой
Спрос на безопасные активы смешанный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 0,65%. Золото дорожает на 0,44%, до $1938. Фьючерс на Brent повысился в цене на 0,9%, до $43,93. Аппетит к риску слабый. Мы ожидаем, что S&P500 стартует от отметки 3465 пунктов. Полагаем, что после распродаж четверга индекс завершит торги ростом на 0,3-0,5%, до 3465-3472 пунктов.
Сегодня будут опубликованы августовские данные о динамике занятости в несельскохозяйственном секторе (прогноз: рост на 1,4 млн) и безработице (прогноз: снижение до 9,8%). Также в блок статистики по рынку труда за прошлый месяц войдет информация о динамике средней почасовой заработной платы (прогноз: рост на 4,5% г/г).
Индекс настроений от Freedom Finance вырос до отметки 20 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.
Технически S&P500 выглядит неуверенно. Его котировки снизились на торговых объемах выше среднего уровня. MACD остается на положительной территории, но индикатор RSI уже вышел из зоны перекупленности. Реализовались краткосрочные технические риски для S&P500. Полагаем, что коррекция может продлиться в течение нескольких дней, что обусловлено общим перегревом рынка, которому нужно стабилизироваться. Вероятно, на ближайших сессиях S&P500 протестирует диапазон 3380-3400 пунктов. Полагаем, что коррекция не будет глубокой и котировки индекса широкого рынка не уйдут ниже поддержки на отметке 3360 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200904/831989952.html