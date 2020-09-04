То, о чем так долго говорили «большевики», наконец-то случилось. Именно такой избито-исторической фразой можно описать итоги вчерашнего дня. Длительное безостановочное ралли всегда завершается эпическим обвалом. И нынешнее тоже не стало исключением. Летели вниз красиво. Даже очень красиво. А впереди планеты всей «на лихом коне», посвистывая и повизгивая, летели вниз акции лидеров – компаний Apple (AAPL, —8,01%) и Tesla (TSLA, —9,02%). Естественно, они-то и утянули за собой всех остальных.

В итоге падение оказалось весьма существенным. Особенно сильно пострадал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, потерявший за раз почти 4%. Впрочем, еще раз хочется отметить, что все, что случилось, было ожидаемо и поэтому вполне закономерно.

На отраслевом уровне также все процессы были вполне прогнозируемы. Максимальный урон понесли акции технологических компаний, которые потеряли в среднем 5,8% от своей капитализации. Только компания Apple (AAPL) в результате падения своих акций недосчиталась вчера 180 млрд. долларов! Вслед за технологическим сектором «по худшести» оказались акции циклических компаний потребительского сектора, просевшие в среднем на 4,17%. И главным лузером здесь опять же вполне закономерно оказались акции он-лайн ритейлингового гиганта Amazon.com (AMZN, —4,63%).

А вот относительно лучше всех смотрелись акции энергетических компаний, чьи котировки снизились в среднем всего лишь на 0,66%. Но все же вспомним, что эти акции понесли весьма значительные потери накануне на фоне серьезного падения цен на нефть.

Ну и, подводя итог вчерашней распродаже, хочется отметить, что все же особой паники не наблюдалось, чему доказательством является спрос на акции компаний, работающих в защитных секторах – в коммунальном, телекоммуникационном и управления недвижимостью.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 3 сентября на фоне повышенной волатильности резко возросла и активность российских инвесторов. Всего было заключено более 1,13 миллиона сделок с акциями 1247 эмитентов на общую сумму почти 1,2 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 4 сентября

Последний день текущей недели должен быть очень интересным. Да и чего, собственно, можно ожидать после вчерашней распродажи? Сегодня вопрос будет стоять так – падать дальше или нет? Что было вчера – начало коррекционной волны или же просто резкий психологический срыв инвесторов, боящихся потерять «чумовую» прибыль, полученную в последнее время?

Если судить по первой половине дня, то особой паники вроде бы нет. Более того, на рынке присутствуют даже вполне позитивные нотки. И здесь немного постаралась Европа. Именно из Европы, а именно – из Испании, пришла новость о переговорах по объединению двух испанских банков Caixa bank и Bankia, которая несколько взбодрила европейские рынки, и этот «бодрячок» в свою очередь перекинулся на торги фьючерсами на основные американские индексы.

Однако расслабляться точно не стоит. По крайней мере вплоть до выхода макроэкономических данных по безработице в 15-30 мск. Ожидания аналитиков в принципе позитивны. Добавляют надежд и вчерашние неплохие цифры по первичным заявкам на пособие по безработице, которые оказались явно лучше ожиданий. Правда, как видим, выход хороших данных все же не спас рынок от распродажи.

Но фактор пятницы и стратегия «Buy the dips» должны несколько сдержать ретивость медведей. Так что паниковать в любом случае пока рановато.

Единственный тревожный момент сегодня касается акций Tesla. Уже почти месяц ходят упорные слухи, что эти акции должны быть включены в индекс S&P500. Во многом именно под это инвесторы разгоняли эти акции и уносили ее котировки в открытый космос. И вот сегодня мы узнаем – будут ли включены акции Tesla в самый значимый индекс американского рынка с 18 сентября или нет. И решение индексного комитета, которое должно быть опубликовано сегодня, конечно же, может внести серьезные коррективы в планы инвесторов в отношении акций этой одной из самых динамичных компании американского рынка.