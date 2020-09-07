Знаковых отчетов на неделе не ожидается.

Европейский фондовый рынок в пятницу снизился — технологический сектор снижался вслед за потерями на рынке США. Переговоры по слиянию между испанскими банками повысили индекс банковского сектора. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 за неделю снизился на 2%, другие страновые индексы показали отрицательную динамику по итогам 5 дней: британский FTSE 100 —3,5%, немецкий DAX —1,8%, CAC —1,05%.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись снижением. По итогам основной торговой сессии Dow Jones потерял 0,56%, S&P 500 снизился на 0,81%, индекс NASDAQ Composite просел на 1,27%. Инвесторы продолжили распродавать акции компаний технологического сектора хотя данные показали, что уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось.

Отчет Министерства труда показал, что в августе восстановление рынка труда в США продолжалось четвертый месяц. Согласно отчету, количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 1,37 млн., а уровень безработицы упал больше, чем ожидалось, почти на 2 процентных пункта до 8,4%. По прогнозам аналитиков количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 1,35 млн., а уровень безработицы составил 9,8%.

Динамика американских индексов за неделю была отрицательной: DOW —1,82%, S&P —2,31%, Nasdaq +3,27%.

Предстоящая неделя будет короткой для американского фондового рынка и начнется во вторник.

В четверг в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. В этот же день глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит он-лайн с речью на тему «Банковский сектор и Платежная система в Цифровом мире», организованной Deutsche Bundesbank.

В понедельник еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь, а Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Во вторник еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В среду Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В пятницу Британия сообщит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения уровня вакансий и текучести рабочей силы за июль в среду. В четверг в США выйдет индекс цен производителей за август и будет объявлено об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.

Знаковых отчетов на неделе не ожидается.