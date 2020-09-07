На прошлой неделе Индекс Мосбиржи все-таки ушел в нисходящий тренд на сообщении об отравлении Навального «новичком» и начавшемся в четверг беспричинном падении американского рынка акций.

За выходные на политическом фронте принципиальных изменений не произошло, но нет сомнений, что негативные для рублевых активов новости еще поступят. И именно эти ожидания будут больше всего сдерживать покупателей.

Фондовая Америка сегодня не откроется по случаю Дня труда, но американские фьючерсы будут торговаться до 20.00 мск, и пока они снижаются.

В минусе промышленные и драгоценные металлы, 1,5% теряет нефть.

После нашего закрытия в пятницу американские рынок немного отскочил, так что с учетом совокупности всех факторов откроемся мы лишь небольшим снижением.

Сегодня интересен будет Сбербанк. Накануне акции банка уходили сильно под поддержку 222 руб, но в пятницу смогли вернуться к ней. Если этот уровень не устоит, акции банка вполне могут сходить в район 210 руб, несмотря на то что они последними среди «голубых фишек» торгуются с годовыми дивидендами.

По-прежнему считаем оправданным попробовать заработать на шортах по ВТБ и «Роснефти», а если Сбер не удержит поддержку, то и на нем.

Рубль в паре с долларом последние дни прошлой недели консолидировался над отметкой чуть выше 75. Не исключено, что мы увидим попытки пары уйти под этот уровень, но более вероятным выглядит дальнейшее ослабление рубля.

Сегодня рубль вниз будет тянуть дешевеющая нефть, а рублевых «быков» сдерживать «политическая удавка».

Тревожная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций закрыл неделю на сильной поддержке. Ее пробитие спровоцирует усиление распродаж минфиновского госдолга и создаст еще большую нагрузку на рубль.

Целью роста пары доллар-рубль является район чуть выше 77, и при появлении негативных новостей из Германии или Белоруссии она может быть достигнута уже на этой неделе.

Нефть сегодня с утра падает на 1,5%, и дошла до отметки 42 доллара за баррель. Никаких новостных причин для снижения нет, просто идет техническое «медвежье» движение после пробития нижней границы боковика 44,5 доллара за баррель.

Вероятность ухода котировок в район 40 долларов за баррель велика. Но если и эта отметка не устоит, падение лишь ускорится на закрытии длинных позиций по стопам, и началом продаж нефтяных срочных контрактов реальным сектором для хеджирования от еще более низких цен.



