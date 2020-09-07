В рамках предстоящей недели ожидаем стабилизации рынков у текущих уровней.

Инвесторы продолжают игнорировать ситуацию с распространением коронавируса в мире и активизацию пандемии в Европе, при этом позитивно воспринимая новости по разработке вакцин. В частности, покупки могут поддерживаться ожиданиями выхода в США вакцины уже в октябре. При этом общее число заражения в мире уже превысило 27 млн случаев.

Также важным фактором станут новости по переговорам по новому пакету поддержки экономики в США. На текущий момент можно говорить о том, что стороны не могут договориться. Однако в случае сближения позиций сторон, инвесторы получат повод для покупок.

Сдерживать же покупки будет сохранение некоторой напряженности в отношениях между США и Китаем. Сохраняются риски ухудшения взаимоотношений между странами, что грозит введением пошлин на китайские товары в США. Это, в свою очередь, скажется на мировой торговле и экономике. В случае развития данного сценария, отношение инвесторов к рисковым активам будет ухудшаться.

Из макроэкономических событий выделим заседание ЕЦБ. Мы не ожидаем каких-то существенных решений от европейского регулятора. А влияние комментариев, которые выйдут по итогу заседания, локализуется в динамике евро на международном валютном рынке. В течение недели ожидается небольшой блок статистики, в котором мы выделяем данные по заявкам на пособие по безработице и индекс потребительских цен в США, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.

При этом неделя начнется со снижения волатильности и объемов торгов. Низкая активность инвесторов будет вызвана выходным в понедельник в США, где празднуется День труда.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. В пределах 0,5% несут потери ведущие азиатские площадки. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,3%. Слабым выглядит рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается более чем на 1%, вплотную подойдя к отметке 42 доллара за баррель.

Несмотря на негативный внешний фон, сегодня в начале сессии российский рынок может удержать позиции у уровней закрытия прошлой недели, отыгрывая восстановление американских площадок, прошедшее в пятницу вечером после нашего закрытия. Это нивелирует давление со стороны цен на нефть и динамики азиатских площадок. В результате индекс МосБиржи перейдет в консолидацию в районе 2920 пунктов. Боковое движение может сохраниться до конца дня, на фоне низкой волатильности и пониженных объемов, что будет вызвано отсутствием торгов на американских площадках.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале сессии российская валюта может оказаться под некоторым давлением со стороны негативной динамики рынка энергоносителей. При этом боковое движение валют развивающихся стран в начале дня не даст рублю дополнительных ориентиров. В результате на старте торгов пара доллар/рубль попытается подняться выше 75,5 рубля, после чего перейдет в боковое движение у достигнутых уровней. Движение в рамках консолидации может продолжиться до конца сессии на пониженных объемах торгов, что не позволит американской валюте продемонстрировать более выраженную динамику.