Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабонегативным. Впрочем, для российского рынка падение цен на нефть и металлы является достаточно весомым поводом, чтобы начать день в минусе. Однако высокой активности в понедельник не будет, так как в США и Канаде отмечают День Труда, а это традиционно приводит к падению объёмов торгов на всех рынках. Тем не менее, наиболее вероятный сценарий — это давление на нефтегазовый сектор и рубль в первые часы регулярной сессии.

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2980,17 п. до 2921,55 п., а РТС с 1265,62 п. до 1220,01 п. Пара EUR-USD упала с $1,1906 до $1,184. Пара USD-RUB поднялась с 74,01 до 75,43, а EUR-RUB с 88,06 до 89,23. Нефть Brent подешевела с $45,05 до $42,66 за баррель. Декабрьский контракт золота на Comex снизился в цене за неделю с $1974,90 до $1934,30 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3508,01 п. до 3426,96 п.

После упорного обновления исторических максимумов на американский рынок пришла коррекция. Разогретые бумаги технологичных компаний обнаружили дефицит покупателей. Однако двух дней активного снижения оказалось достаточно, чтобы покупатели вновь вернулись. Рынок труда в США восстанавливается, но пока ещё далёк от того состояния, чтобы задумываться о свёртывании стимулов. Для российского рынка ситуация вернулась к привычному наличию внешнеполитических осложнений. Из-за этих осложнений рубль пока не в состоянии воспользоваться своими фундаментальными преимуществами, а фондовый рынок склоняется к своей хронической недооценённости.

США и Канада в понедельник празднуют День Труда. Китай сообщит о динамике экспорта и импорта. Ожидается, что в августе экспорт вырос на 7,1%, а импорт на 0,1%. В Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Германия в этот день может сообщить о росте промышленного производства за июль на 4,7%. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix мог улучшиться в сентябре до —10,5 п. В России Сбербанк отчитается по РСБУ за август и за первые восемь месяцев года. Совет директоров «Полюс» выдаст рекомендации по дивидендам, а также выйдет отчёт компании по МСФО за I полугодие.

Япония во вторник сообщит о динамике расходов домохозяйств, а также уточнит ВВП за II квартал. Германия отчитается о внешней торговле за июль. Ожидается, что экспорт вырос на 13,3%, а импорт на 10,9%. В еврозоне уточнят ВВП за II квартал, который в первой оценке показал спад на 15% в годовом выражении.

Австралия в среду сообщит различную статистику по рынку жилья. Китай может сообщить о замедлении инфляции до 2,4% в августе с июльских 2,7%. Цены производителей могли сократить падение до —2,0% с —2,7% в июле. Банк Канады проводит в этот день заседание по денежной политике, но изменений ставки не ожидается. Американский Институт Нефти сообщит свою статистику по запасам. В России выйдет отчёт по квартальному изменению ВВП за II квартал. Акции «Русской Аквакультуры» будут торговаться последний день с дивидендами 5 рублей на бумагу.

В четверг Япония может отчитаться о падении машиностроительных заказов в июле на 18,3%. ЕЦБ в этот день проводит заседание по денежной политике. Изменения ставок не прогнозируются, но регулятор может объявить о расширении количественной программы. В США выйдут недельные данные по обращениям за пособием по безработице, а также статистика цен производителей. Минэнерго США отчитается о запасах нефти и нефтепродуктов. В России Центральный Банк опубликует данные по международным резервам. «Петропавловск» отчитается о финансовых результатах за II квартал. Группа «Черкизово» и «Алроса» опубликуют операционные результаты за август.

Великобритания в пятницу публикует статистику по строительству, которое могло упасть на 16,4% в июле. Также будут опубликованы данные по промышленному производству и торговому балансу. В США выйдут данные по потребительской инфляции. Ожидается, что в августе общий индекс покажет рост на 1,2%, а базовый останется на уровне 1,6%. Закроют день отчёты Baker Hughes по активным буровым и Минфина по федеральному бюджету США. В России опубликуют статистику торгового баланса.

Новая неделя для рынков Азии началась с очередного американского обострения. Бумаги Semiconductor Manufacturing International Corporation обвалились почти на 13%. Пресс-секретарь Минобороны США заявил о том, что в администрации Дональда Трампа рассматривают возможность экспортных ограничений для крупнейшего производителя полупроводников в Китае. Иными словами, США не только готовы сдерживать китайское производство высокотехнологичного оборудования, но и компонентной базы. Меж тем, китайский экспорт в августе вырос на 9,5% при ожиданиях 7,1%, а импорт упал на 2,1% при ожиданиях роста на 0,1%. Положительное сальдо торгового баланса снизилось до $58,93 млрд с июльского показателя $62,33 млрд. На японском рынке существенные потери были в бумагах SoftBank на фоне публикаций в прессе, что компания потратила несколько миллиардов долларов на покупку колл-опционов на акции американских высокотехнологичных компаний. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23091,85 п. (-0,49%), Hang Seng — 24720,75 п. (+0,10%), Shanghai Composite — 3338,61 п. (-0,50%).

Импорт нефти Китаем вырос в августе на 13% по сравнению с августом прошлого года до 11,18 млн бар. в сутки. Однако это заметно ниже июльских объёмов, когда поставки составляли 12,08 млн бар. в день. Экспорт нефтепродуктов вырос в августе на 4,7% до 4,27 млн тонн. Импорт газа, включая трубопроводный и СПГ, достиг 9,36 млн тонн по сравнению с 7,35 млн тонн в июле. Меж тем, нефть оставалась под давлением. В минувшую пятницу Baker Hughes сообщила, что число активных нефтяных буровых в США выросло за неделю на 1 штуку до 181 единиц. Впрочем, более высокое беспокойство для рынка оказывают новости из Саудовской Аравии, которая снизила цены для азиатских потребителей на Arab Light с поставками в октябре. 7 сентября в США отмечается День Труда, который традиционно рассматривается в качестве окончания высокого сезона потребления моторного топлива в Северной Америке. Соответственно, участники нефтяного рынка продолжают эксплуатировать тему невнятного спроса при потенциальном падении дисциплины в рамках соглашения по ограничению добычи OPEC+. И немного о золоте. Коррекционное укрепление американской валюты во второй половине прошлой недели негативно сказалось на золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1251,50 тонн до 1250,04 тонн. Впрочем, пока нельзя говорить, что ожидания по золоту претерпели какие-то тотальные изменения. Политика более высокой терпимости к инфляции со стороны США может способствовать долгосрочному спросу на золото в качестве инструмента защиты от размытия ценности доллара. К 9:00 мск Brent — $42,05 (-1,43%), WTI — $39,09 (-1,71%), Золото — $1935,2 (+0,05%), Медь — $6741,76 (-0,13%), Никель — $15270 (-0,15%).

Индекс доллара повышался на 0,22% до 92,92 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,183 (-0,08%), GBP-USD — $1,321 (-0,47%), USD-JPY – 106,31 (+0,08%).