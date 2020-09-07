По нашим оценкам, ставка RUONIA в пятницу продолжила торговаться выше 4,10% (в четверг она составила 4,15%). Ставки однодневных свопов росли второй день подряд – среднее значение повысилось на 8 бп, до 3,94%. Итоги пятничных аукционов Федерального казначейства соответствовали нашим ожиданиям: возможностью однодневного репо банки не воспользовались, в то время как лимит по 35-дневному инструменту был выбран полностью. От двух участников аукциона поступило заявок на общую сумму 100,2 млрд руб., немного превысившую предложение Казначейства в 100 млрд руб. По нашим оценкам, в понедельник запас свободных резервов в банковской системе возрастет примерно до 400 млрд руб., что подтолкнет вниз однодневные ставки. В том числе RUONIA, как мы ожидаем, в понедельник опустится ниже 4,1%. Более длинные ставки денежного рынка в пятницу практически не изменились. Котировки FRA и ставки процентных свопов закрылись на прежних уровнях, а движения на кривых NDF и кросс-валютных свопов не превысили 1–2 бп.

Федеральное казначейство продолжает активное вливание ликвидности в банковскую систему. На этой неделе оно опять проведет три аукциона депозитов – на срок 14, 35 и 56 дней с лимитом 150 млрд руб., 90 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно. Также состоятся три аукциона срочного рублевого репо на срок 7, 35 дней и 91 день с лимитом 10 млрд руб., 100 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно. Объем погашений по ранее привлеченным обязательствам на этой неделе составит 411 млрд руб., причем почти вся эта суммa приходится на депозиты. В результате чистое вливание ликвидности за неделю составит всего 39 млрд руб., исходя из чего мы ожидаем высокого спроса на всех аукционах Казначейства.



