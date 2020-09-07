Текущие настроения. Индексы ISM и PMI в DM указывают на рост экономической активности. Число новых созданных рабочих мест в США в августе фактически совпало с ожиданиями рынка — 1,37 млн, а безработица снизилась до 8,4% (консенсус – 9,9%). Но эти оценки могут быть занижены: если число официально зарегистрированных безработных в США составляет 13,5 млн, а на пособия по безработице претендуют ~29,2 млн чел., то реальный уровень безработицы может находиться где-то посередине. Нефть в минусе из-за падения спроса на фоне роста потребления накопленных запасов в Китае и спада активности в Индии.

Минфин России успел разместить ОФЗ на рекордные 215 млрд руб. (при спросе в 350 млрд) до ухудшения настроений на рынке РФ из-за заявлений Германии о ситуации вокруг А. Навального. На фоне роста внешнеполитических рисков рубль потерял 1,9% н/н, а его дисконт к аналогам вырос с 12,3% до 13,2%. Уязвимость рубля к оттоку капитала может усилить и сокращение продаж валюты с 65 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в сентябре.

Ключевые темы недели. Активность будет понижена из-за выходных в США и Канаде. В США ING ожидает ускорение инфляции с 1,0% в июле до 1,3% в августе на фоне отложенного спроса. Этот эффект, однако, будет краткосрочным, и инфляция может остаться значительно ниже 2% в течение длительного периода, что в условиях перехода ФРС к таргетированию средней инфляции означает вероятное сохранение ставки 0-0,25% годовых до середины 2023 года. ЕС и Великобритания проведут переговоры по торговле (пн). До конца переходного периода осталось менее 4 месяцев, но сценарий заключения договора о свободной торговле осенью остается базовым. ЕЦБ на заседании (чт) сохранит ставки без изменений и опубликует обновленные прогнозы. Дефляция в ЕС в августе (-0,2% г/г) будет также в фокусе: на прошлой неделе она стала причиной ослабления EURUSD. Однако это ослабление могло быть краткосрочным, и дальнейшее укрепление евро и его возрастающее давление на внешнеторговый баланс ЕС может стать поводом к дополнительным мерам стимулирования.

Встреча президентов РФ и Беларуси (в ближайшие две недели) может пролить свет на то, какую роль Россия готова сыграть в разрешении белорусского политического кризиса. Также не исключены заявления по отравлению А. Навального. Пока нет ясности, приведет ли это к новым санкциям в отношении РФ, и если да, то будут ли эти санкции персональными или экономическими (в т.ч. в отношении госдолга и проекта Северный поток-2).

В России платежный баланс за 8М20 (ср) покажет, были ли зафиксированы улучшения в капитальном и текущем счетах в августе. Оценка падения отдельных компонентов ВВП в 2К20 (ср) может повлиять на ожидания рынка по восстановлению экономической активности (в июле был зафиксирован более сильный, чем ожидалось, рост потребления).

ЦБ опубликует проект Основных направлений ДКП на 3 года (чт), где представит позицию по текущей ситуации и даст более долгосрочные ориентиры. На прошлой неделе Э. Набиуллина отметила отток средств с депозитов из-за низких ставок и напомнила о неизбежности возврата к нейтральной ДКП в конечном итоге. Следующее ее выступление, а также главы Минфина (рынки ожидают комментариев о проекте бюджета на 3 года и плану заимствований) состоится во вторник. Возросшая волатильность на финансовом рынке, ускорение инфляции до 3,6% г/г в августе, рост инфляционных ожиданий, восстановление спроса – аргументы в пользу паузы на заседании в ЦБ РФ 18 сентября, хотя среднесрочный цикл снижения ставки вряд ли завершен, и при условии нормализации внешнего фона может продолжиться в 4К20.