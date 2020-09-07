Мы проанализировали вероятность индексных событий, касающихся акций компании Полиметалл (POLY LN в Лондоне, POLY RX – в Москве). Потенциальное включение данной бумаги в индекс GDM приведет, по нашим оценкам, к притоку пассивных инвестиций на сумму 303–346 млн долл., соответствующую 6,2–7x суммарного среднедневного объема торгов за месяц на Московской и Лондонской биржах. В свою очередь потенциальное повышение веса компании в индексах MSCI в мае 2021 г. может обеспечить, по нашим расчетам, приток пассивных инвестиций в бумагу в размере от 140 млн долл. (2,9x, если не произойдет дополнительной продажи акций на рынке) до 233 млн долл. (4,8x, в случае реализации всего избытка предложения акций).

Увеличение free float в 2020 г. Мы посвятили отдельный материал одной конкретной бумаге, потому что увеличение веса Полиметалла в индексах MSCI – это один из главных вопросов по индексам, которые сейчас задают инвесторы в российские акции. В то же время мы видим потенциал для появления дополнительного источника значительного спроса. Поводом для таких изменений служит серия недавних размещений и сокращения долей крупных акционеров, в результате которых доля акций Полиметалла в свободном обращении (free float) увеличилась с менее 50% до 63–72% (в зависимости от используемого метода подсчета).

Возможен исторический приток средств от GDX. Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE) не раскрывает пороговое значение free float, исходя из которого рассчитывается индекс акций золотодобывающих компаний NYSE Arca Gold Miners index, GDM). Последний, в свою очередь, служит ориентиром для ETF-фонда VanEck Vectors Gold Miners (GDX). Таким образом, методика расчета индекса GDM недостаточно прозрачна, чтобы делать конкретные выводы, однако, на наш взгляд, в этом году вероятность включения в индекс POLY LN существенно возросла с учетом free float в 63–72%, который, как мы полагаем, индекс-провайдер скорее сочтет достаточным для включения бумаги в индекс. 11 сентября ICE объявит результаты следующего пересмотра индекса GDM, которые вступят в силу после закрытия торгов 18 сентября. В случае включения в индекс приток пассивных инвестиций в акции Полиметалла, по нашим оценкам, может составить до 303–346 млн долл. (6,2–7x среднедневного объема торгов за месяц).

Повышение веса в индексах MSCI в мае следующего года. Кроме того, в мае 2021 г. может быть повышен вес POLY RX в индексах MSCI, что, по нашим оценкам, приведет к притоку пассивных инвестиций на сумму 140 млн долл. (2,9x). В случае если до конца февраля следующего года банк Открытие, контролирующий 3,9% акций компании, или группа PPF (3,8%), реализуют избыток предложения акций на рынке, приток инвестиций может увеличиться до 187 млн долл. (3,8x). В случае реализации всего доступного объема бумаг приток, по нашим расчетам, может достичь 233 млн долл. (4,8x). Раньше мая 2021 г. вес компании в индексах может быть повышен только в том случае, если произойдет разовое размещение более 5% акций, что мы с трудом представляем, зная о владельцах пакетов в 3,9% и 3,8% акций.

Повышение веса в RSX. Наконец (хотя это гораздо менее важное событие, чем описанные выше), индекс-провайдер MVIS может повысить вес POLY LN в индексе MVIS Russia (MVRSX, ориентир для ETF-фонда VanEck Russia, RSX), результаты пересмотра которого будут объявлены 11 сентября – как и в случае с индексом GDM. По нашим оценкам, это приведет к притоку пассивных инвестиций на сумму около 14 млн долл. (0,3x). Изменения вступят в силу также после закрытия торгов 18 сентября.