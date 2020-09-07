По итогам августа прирост цен составил 0.0% м/м несмотря на одну неделю дефляции в начале месяца. Годом ранее дефляция составила 0.24% м/м, поэтому эффект базы оказал довольно существенное влияние на годовую оценку инфляции. По нашим оценкам, она подросла до 3.7% г/г (оценка Росстата 3.6% г/г), однако отклонение не стоит считать значимым из-за отсутствия ценовых показателей в разбивке по товарам.

Продукты питания без плодоовощной продукции стали, пожалуй, единственной категорией товаров со стабильной инфляцией в августе по сравнению с июлем (3.6% г/г). Остальные ускорились на 0.2пп — услуги подорожали до 2.8% г/г (в основном за счет роста цен в санаторно-оздоровительном комплексе), рассчитываемая нами «базовая» корзина потребления (без учета продуктов питания и регулируемых цен) также подорожала на 0.2пп до 3.1% г/г.

В преддверии заседания Банка России (18 сентября) подобная статистика указывает на отсутствие фундаментальных предпосылок для дальнейшего снижения ключевой ставки, хотя шанс на позитивное влияние сезона урожая на цены и ценовые ожидания в начале сентября сохраняется. Картина осложняется ростом волатильности на финансовых рынках и нагнетании давления на валютный курс, как в части, коррекционной динамики цен на нефть, так и в части геополитической (мы все же полагаем, что временной) неопределенности.