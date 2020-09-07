Банк России понизит ставку только один раз - на заседании в декабре
Как сообщил Росстат, в августе цены не изменились в месячном сопоставлении, что является негативным сюрпризом. Цены на продукты питания снизились на 0,8% м/м, то есть дефляция оказалась гораздо сильнее, чем ожидали мы, что дает надежду на то, что в сентябре продовольственная дефляция сохранится. В то же время цены на непродовольственные товары выросли на 0,4% м/м, сильно опередив наш прогноз; цены на услуги также выросли на 0,4% м/м.
Мы считаем, что это отражает относительно сильный внутренний спрос, за которым стоит увеличение расходов россиян на отдых внутри страны в этом году, а не за ее пределами, как это происходило обычно. В итоге годовая инфляция составила 3,6% г/г в августе, уже достигнув нашего годового ориентира.
Учитывая более быстрый в сравнении с ожиданиями рост непродовольственных цен, мы не исключаем, что годовая инфляция по итогам 2020 г. может составить 3,9% г/г, и ЦБ РФ понизит ставку только один раз на 25 б. п. на заседании в декабре 2020 г. Этот сценарий вполне подходит для сложившейся ситуации геополитической неопределенности, которая усилилась в последние недели и, судя по всему, соответствует взвешенной монетарной политике ЦБ.
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