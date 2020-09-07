Геополитические риски - основная причина падения курса рубля
В понедельник на внутреннем российском рынке котировки американского доллара к рублю преодолели уровень в 76.
Замечу, что снова снижение рубля происходит на благоприятном для валют emerging markets фоне: риски снизились, фондовые индексы в Европе растут, китайские данные по торговому балансу были неплохими. Да, падает стоимость нефти после заявлений Саудовской Аравии о ценовом дисконте на октябрь для азиатских потребителей, но, в целом, фьючерсы находятся в нейтральном диапазоне и уже давно не оказывают серьезного влияния на нашу валюту (рубль падал, когда цена на нефть росла).
Думаю, что основным фактором для нашей валюты снова становятся геополитические риски. Утром стало известно об очередном обострении в Белоруссии, пропали основные оппозиционные фигуры. В Германии все активней говорят о необходимости остановки строительства Северного потока-2. Ангела Меркель сегодня заявила, что готова связать создание газопровода и историю с Алексеем Навальным.
В таких условиях вполне можно ожидать в паре доллар-рубль выхода к новым целям на уровне 78. И это может случиться очень скоро.
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