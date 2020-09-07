По данным Росстата, инфляция в августе выросла сразу до 3,6% г./г. (3,4% г./г. в июле). Это чуть больше, чем наш прогноз (3,5% г./г.), но мы по-прежнему не видим существенных рисков для динамики потребительских цен.

В этот раз месячное значение оказалось выше суммы недельных оценок Росстата. По нашим расчетам, единственными позициями, продемонстрировавшими более или менее значительный рост м./м., оказались прочие продовольственные товары, +0,1 п.п. м./м. (они не входят в корзину недельной инфляции, как, например, общественное питание) и транспортные услуги (+0,04 п.п. м./м.) – видимо, сказалось открытие туристического сезона и ажиотажный спрос населения на эти услуги.

Впрочем, стоит отметить, что сейчас на годовые цифры (в противовес динамике м./м.) в большей степени повлиял эффект базы в сегменте плодоовощной продукции: хотя в настоящее время динамика цен в нем м./м. достаточно умеренна и не показывает признаков ускорения (с исключением сезонности), из-за низкой базы прошлого года можно увидеть ускорение темпов их роста г./г. (см. график). В остальных группах ускорение инфляции г./г. почти не заметно, лишь слегка оно видно в транспортных услугах (из-за чего базовая инфляция также немного подросла). В остальном рост цен остается крайне умеренным, и в итоге получается, что эффект базы в сегменте фруктов и овощей обеспечил половину ускорения годовой цифры в августе.

Подчеркнем, что текущий рост цен практически не связан с ослаблением рубля и лишь слегка отражает ажиотажный спрос на некоторые услуги, и больше чем на 80% – это технический эффект базы.

Для ЦБ такая динамика инфляции, на наш взгляд, скорее, является дополнительным фактором, чем определяющим моментом для изменения направления политики. Напомним, регулятор не раз упоминал, что ждет ускорения годовых темпов инфляции из-за эффекта базы. Кроме того, прогноз ЦБ на этот год сохраняется на уровне 3,7%-4,2%, и текущая инфляционная динамика вполне в него укладывается. Впрочем, более быстрое движение инфляции к цели может охладить желание дальнейшего смягчения политики, и вероятность снижения ставки ниже 4% становится еще меньше. Это согласуется с нашим базовым сценарием по ключевой ставке (4% к концу года).