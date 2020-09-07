На фоне публикации сильного отчета по рынку труда США и комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности регулятора отпустить инфляцию выше 2% привели к небольшому росту доходности 10-летних американских гособлигаций, до 0,73%. Незначительное увеличение ставок по американскому госдолгу не сказалось на спросе инвесторов на долларовые бумаги развивающихся стран. Так, индекс Euro Cbonds IG Corporate EM прибавил за неделю 0,5%, а Euro Cbonds IG Russia − 0,1%.

Настроения на рынке рублевого долга менялись в течение недели. Основным драйвером были новости геополитики. Российская суверенная кривая за неделю сместилась вверх на 0,01-0,05 процентных пункта. Рост стоимости ОФЗ в начале недели сменился к среде снижением. Четверг и пятница отметились восстановлением котировок, однако, полностью отыграть свои позиции ОФЗ не удалось. В результате индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1% по итогам недели, индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,05%.

На фоне низких ставок на развитых рынках приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжается. Это позволит бумагам продемонстрировать рост котировок по мере восстановления мировой экономики.

Переток денежных средств из консервативных инструментов в корпоративные облигации сглаживает внешний фон и способствует росту цен на долговые бумаги компаний. Поэтому мы по-прежнему считаем, что на рублевом облигационном рынке наиболее привлекательно для инвестирования выглядят корпоративные облигации. Они предлагают интересный уровень доходности по сравнению со ставками по ОФЗ, депозитам и инфляции.

Рубль

В течение недели рубль находился в широком диапазоне − от 73,37 до 75,85 за доллар. В результате высокой торговой активности за неделю российская валюта все же потеряла 1,4 рубля к доллару, завершив неделю на отметке 75,42. В ближайшее время ожидаем сохранения умеренно высокой волатильности в национальной валюте. После некоторого периода значительной изменчивости котировок российской валюты мы ожидаем укрепления к уровню 73 рубля за доллар.