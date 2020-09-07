В конце августа компания Unity Software опубликовала проспект эмиссии ценных бумаг. Это означает, что акции одного из лидеров сегмента производства программного обеспечения для разработки и поддержки контента с 3-D графикой в реальном времени скоро станут доступны для покупки широкому кругу инвесторов. Unity Software является американским разработчиком одноименной межплатформенной среды для создания 3-D приложений в реальном времени. Предлагаемые гибкие решения Unity Software используются в сфере разработки компьютерных, мобильных и консольных игр, в кинематографической сфере, в автомобильной промышленности, а также в области архитектурного проектирования и строительства домов. Необходимо добавить, что в 2019 году средний ежемесячный объем скачивания приложений, созданных на основе Unity, превысил 3 млрд скачиваний на более чем 1,5 млрд уникальных устройств. Также по итогам 2019 года более 50% всех созданных мобильных, компьютерных и консольных игр было сделано на основе платформы Unity. Unity Software оценила рынок платформенных разработок к концу 2020 года в $29 млрд.

Бизнес-модель компании позволяет Unity Software демонстрировать значительные темпы роста выручки. Доходы предприятия формируются за счет двух сегментов: подписки и профессиональные услуги. В сегменте подписки разработчик получает доходы от взимания абонентской платы с клиентов за предоставление доступа к своей платформе. Компания фокусируется на средних и крупных предприятиях по разработке продуктов, связанных с 2-D и 3-D моделированием. За 2019 год 31,1% выручки Unity Software приходилось на данный сегмент. В сегменте профессиональных услуг компания получает доходы от предоставления готовых решений из продуктовой линейки разработчика. В данном сегменте значительная доля выручки генерируется по модели revenue-share model. Иными словами, доход в полной мере зависит от роста финансовых показателей пользователей. Структура выручки Unity Software свидетельствует, что за период с 2018 года по I полугодие 2020 года предприятие нарастило свое присутствие в странах еврозоны, Средней Азии, а также Африки. По состоянию на 30 июня 2020 года 38% от совокупной выручки пришлось на рассматриваемые регионы. В свою очередь, согласно проспекту эмиссии Unity Software, за 2019 год выручка предприятия увеличилась на 42,3% год к году до $541,8 млн благодаря росту доходов в сегменте предоставления готовых решений на 59% год к году до $293,3 млн. Стоит отметить, что за период с I квартала 2018 года по II квартал 2020 года средний ежеквартальный рост выручки Unity Software составил 10%.

Ожидается, что публичное размещение акций Unity Software состоится во II половине 2020 года. В проспекте ценных бумаг Unity Software пока не сообщила сколько планирует продать акций и по какой цене, однако по итогам последнего инвестиционного раунда компания получила оценку примерно в $6 млрд.