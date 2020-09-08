Спекулянты играют на страхах
Неделя началась с небольшого отскока. Лидерами роста стали бумаги Тинькофф Банка (+4,29%). В аутсайдерах оказались акции Северстали (-1,84%). Пара USD/RUB торговалась на максимуме за четыре месяца — вблизи отметки 76.
Полюс (+0,68%) выплатит промежуточный дивиденд. Отчетность в основном оправдала ожидания, а в отдельных аспектах их превзошла. Рентабельность EBITDA во втором квартале составила 74%, что стало максимальным результатом для публичных сырьевых компаний. Долговая нагрузка упала ниже 1х EBITDA. Это позволяет направлять на дивиденды более 75% прибыли и поддерживать объем инвестиций на уровне $700-750 млн.
Пара EUR/RUB достигла отметки 90. Это стало возможным вследствие ослабления рубля к доллару выше 76 на фоне падения котировок нефти. Спекулянты попытались отыграть страхи ослабления рубля после пробоя психологически значимой отметки по евро. Цена на нефть корректируется из-за опасений новой волны пандемии COVID-19, о которой предупредила ВОЗ. Мы не исключаем заметного воздействия роста заболеваемости на экономику еврозоны, восстановление которой может растянуться на три квартала. Укрепление евро к доллару негативно влияет на российский импорт, а снижение рубля душит импортеров еще сильнее, поскольку внутренний потребительский и промышленный спрос остается слабым. Мы полагаем, что девальвация рубля носит умеренный характер и пара USD/RUB до конца сентября удержится в диапазоне 73-77, однако ее динамика станет доводом в пользу сохранения ставки на ближайшем заседании ЦБ.
Ожидаем смешанную динамику. В США аутсайдерами могут стать компании IT-сектора и нефтегазовой отрасли. Лучше рынка способны оказаться акции авиакомпаний. В России, на наш взгляд, стоит ожидать схожую динамику.
Ожидания для пары USD/RUB: 75,50-76,20, ориентир по индексу Мосбиржи: 2900-2950 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200908/831998914.html