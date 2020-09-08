Сегодняшний день обещает быть куда более насыщенным в информационном плане, нежели понедельник.

Да, по России не ожидается выхода важной статистики, а количество корпоративных новостей будет совсем невелико. Но, во-первых, на торги возвращаются с длинных выходных американцы, а торговать без них у всего остального мира как-то не очень бодро получается. Во-вторых, количество публикуемой макроэкономической статистики в мире будет не в пример больше, чем накануне. В-третьих, давление, пока словесное, на Россию усиливается, что не может не влиять на настроения инвесторов.

Напомню, вчера Канцлер Германии Ангела Меркель, не первый, кстати, раз, заявила, что не исключает возможности введения санкций против российского газопровода в ответ на подозрения в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Это при том, что именно немцы среди всех европейских стран ранее выступали наиболее последовательными приверженцами завершения строительства «Северного потока-2». Более того, Бундестаг достаточно активно сопротивлялся давлению американцев, пытающихся за счет остановки строительства нашего газопровода протолкнуть в Европу свой СПГ.

Неудивительно, что акции «Газпрома» — основного бенефициара «Северного потока-2», вошли вчера в пятерку наиболее упавших в цене бумаг, потеряв за основную торговую сессию 1,44%, а вечернюю завершив на четвертом месте с «хвоста» с результатом —1,40%.

Не добавляет пока оптимизма и динамика стоимости энергоносителей. Провалившаяся в цене еще в пятницу нефть не нашла в себе сил вернуться на былые уровни и застряла в достаточно узком коридоре, оставшись ниже в $42 за барр. по эталонному сорту Brent. Для российских нефтегазовых бумаг все вышеописанное однозначно не является позитивом, однако, ситуация может достаточно быстро измениться и в лучшую сторону.

В остальном внешний фон складывается нейтральным. Азия торгуется разнонаправленно к 8:10 мск, что неудивительно — Япония очень неплохо отчиталась с утра по динамике ВВП и расходам домохозяйств, а австралийцы — по индексу делового доверия, в то время, как часть прочих рынков в отсутствие значимой информации или корректируется к предыдущему росту, или находится в «плюсе», но недалеко от нуля.

Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы торгуются в позитивной области (исключение составляет лишь фьючерс на сильно «перегретый» до этого NASD100), так что и в России можно ожидать старта торгов без особых сюрпризов.

Сегодня «Группа ЛСР» закрывает реестр акционеров для участия в ВОСА, на что следует обратить внимание инвесторам, работающим с отечественными бумагами и нацеленным на хорошие дивидендные истории. (Стратегия «RU. Капитал и дивиденды»). Вчера бумаги ЛСР завершили основную торговую сессию в числе лидеров, поднявшись на 2,66%, а в вечернюю торговую сессию прибавили в цене еще. Так что итоговый результат дня составил весомые +2,91%.







