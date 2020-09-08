Вчера американские фондовые площадки были закрыты по случаю празднования Дня труда. В отсутствие внешних раздражителей российский рынок акций выглядел относительно неплохо, прибавив по итогам дня 0,3%. Однако весь этот рост был обусловлен реакцией на отскок Америки в пятницу.

Сегодня ждем, что фондовая Америка начнет закрывать сильное и беспричинное падение четверга. Такие провалы в последнее время бывали неоднократно, и все они начинали закрываться на 3-4-й день. Скорее всего, данная тенденция повториться и сейчас, ведь поводов для начала серьезной волны коррекции за океаном нет никаких.

Пока же с утра американские фьючерсы слабо подрастают, в небольшом плюсе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть не может оторваться от отметки 42 доллара за баррель. Но несмотря на ситуацию на «черном рынке» мы ждем открытия российских торгов небольшим ростом.

Быть может, лучше рынка сегодня будут акции «Норникеля» и черных металлургов, которые отыграют рост цен на их продукцию и комфортный для них курс рубля.

Однако увлекаться покупками не рекомендуем, политические риски слишком высоки. В частности, в ближайшие дни должна состояться встреча лидеров России и Белоруссии Путина и Лукашенко, по итогам которых мы ждем важных заявлений, повлияющих на динамику рынка акций и рубля.

Тем же, кому не терпится пополнить свои портфели, рекомендуем обратить внимание на «второй эшелон», там много интересных и относительно политически безопасных идей.

Рубль, кстати, вчера на тех же политических рисках в паре с долларом уходил выше отметки 76. Скорее всего, сегодня пара доллар-рубль попробует снизиться ближе к 75. Вокруг этой отметки ждем высоковолатильную консолидацию до тех пор, пока не реализуется хотя бы один риск: либо Россия получит санкции за «отравление» Навального, либо сработает «белорусский вариант». После этого пара рванет в район чуть выше 77 руб за доллар.

Если градус общих настроений сегодня все-таки будет нарастать, это поможет нефти отскочить от отметки 42 доллара за баррель. Но риски ухода в район 40 долларов в самой обозримой перспективе все равно остаются.