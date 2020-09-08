Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 2920-2940 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2950, 2960 п.

После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности прейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояния внешнего фона.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной макроэкономической статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов послужит динамика фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.37%) и РТС (-0.12%) завершили основные торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи понизился на 0.09%. Таким образом, локальный рынок акций вчера сумел удержаться от продолжения падения, наблюдавшегося во второй половине прошлой недели.

В первой половине дня индексы МосБиржи и РТС выглядели намного сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Участники торгов проигнорировали довольно сильную просадку стоимости нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, вечернее улучшение настроений на европейских фондовых рынках не стало стимулом для явной активизации покупок в российских акциях. Объемы торгов на Московской бирже оказались невысоки.

По-видимому, вчерашнее затишье на локальном рынке акций было связано с праздничным днем в США. Среди значимых внешних событий стоило отметить неожиданно сильную августовскую статистику, указавшую на увеличение экспорта из Китая на 9.5% в долларовом выражении в сравнении с августом прошлого года. Это стоит трактовать как косвенный признак улучшения состояния мировой экономики.

Кроме того, из-за рубежа прозвучали новые заявления по поводу предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Похоже, что Германия и США могут использовать этот инцидент в качестве формального предлога для отказа от использования Германией недостроенного газопровода «Северный поток-2».

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной около 3.3 п., или порядка 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи в ходе дневной торговой сессии, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом явно выделились ликвидные акции золотодобывающих компаний: Polymetal (POLY RM, +3.80%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, +2.70%), Полюс (PLZL RM, +0.96%). Покупки в этих бумагах состоялись несмотря на умеренно негативную внутридневную динамику фьючерсов на золото. По-видимому, эти акции все равно продолжают восприниматься в качестве защитных активов в связи с угрозой ужесточения внешних санкций в отношении РФ.

Акции Полюс растеряли большую часть своего утреннего прироста, но все равно закрылись с повышением. Вчера они отыгрывали публикацию промежуточных финансовых результатов эмитента по МСФО. Скорректированная чистая прибыль «Полюса» по итогам 2 квартала почти не изменилась в сравнении с 1 кварталом 2020 года. Но при этом она возросла на 33% год к году. Это стоит трактовать как умеренно позитивный результат. Вероятно, отчетность «Полюса» за 3 квартал окажется сильнее, поскольку недавнее обновление ценами на золото исторического максимума пришлось именно на текущий квартал.

Другой важной корпоративной новостью компании «Полюс» стала рекомендация совета директоров о выплате полугодовых дивидендов в размере 240.18 руб. на акцию. Это составляет порядка 1.4% от цены их вчерашнего закрытия.

Существенно сильнее рынка также торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, +1.84%), МосБиржа (MOEX RM, +1.25%), TCS-гдр (TCSG RM, +4.90%), ПИК (PIKK RM, +4.49%), ЛСР (LSRG RM, +2.91%).

Заметным падением среди голубых фишек отличились отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.40%), Новатэк (NVTK RM, —1.49%), Лукойл (LKOH RM, —1.30%). Их вчерашняя слабость была связана с негативной внутридневной динамикой нефтяных фьючерсов. Кроме того, адресным негативом для бумаг «Газпрома» выступили очередные заявления по поводу возможного изменения позиции Германии касательно завершения прокладки подводного газопровода «Северный поток-2». Вполне возможно, что указанный трубопровод все же будет достроен, но коммерческие поставки газа по нему начнутся лишь после следующей внешнеполитической оттепели, которой в ближайшее время не ожидается.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение в пределах 0.3-0.8%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото практически не изменили своей стоимости. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.9%. Японский Nikkei225 подрос на 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.