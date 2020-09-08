Новая торговая неделя на российском рынке акций началась нейтрально. Индекс МосБиржи при средних оборотах торгов находился около 2930–2945 п. на протяжении всей сессии. С одной стороны, динамка нашего рынка совпала с тенденциями на других развивающихся площадках, с другой, в Европе наблюдался уверенный подъем котировок ключевых индексов.

Среди отдельных отраслей лучше всех выглядел финансовый сектор (+1,9%). Однако такая динамика была обеспечена не ростом Сбербанка и ВТБ, а подъемом расписок TCS Group почти на 5%. Похоже, что область 1650–1750 руб. для этих бумаг выступает очень сильной зоной поддержки, в которой сосредоточен большой спрос инвесторов. Ближайшей зоной сопротивления по TCS Group выступает район 1950–2000 руб.

После десяти сессий снижения активные покупки вернулись в акции Московской биржи (+1,2%). На мой взгляд, эти бумаги остаются достаточно простой и интересной долгосрочной историей. Они в меньшей степени подвержены снижению во время рыночной волатильности. Форвардная ожидаемая дивидендная доходность Московской биржи чуть выше среднерыночной. Коррекция последних дней — неплохой повод рассмотреть бумаги для диверсификации портфеля.

В финансовом секторе лучше рынка вчера также выглядели бумаги Qiwi (2,2%), которые снижались на протяжении одиннадцати сессий подряд. У компании фундаментально сильный кейс, последняя отчетность была лучше ожиданий. Но в то же время это может компенсироваться имеющимся навесом крупных продавцов. Ранее ключевые акционеры, в частности Открытие, заявляли о намерениях провести SPO. Этот фактор мешает устойчивому росту бумаг, ограничивая приток крупных покупателей, которые в теории могут реализовать свой спрос за счет мажоритариев. Долгосрочный взгляд по бумагам Qiwi положительный, особенно с учетом выплачиваемых дивидендов и прогнозных темпов роста прибыли.

Продолжается поступательный подъем в акциях девелоперов. Бумаги ПИКа выросли на 4,5%, ЛСР — на 2,9%. На мой взгляд, причин для значительных коррекций в акциях компаний пока не наблюдается, несмотря на перекупленность. Наоборот, в среднесрочной перспективе возможно продолжение восходящего тренда на фоне положительной конъюнктуры в секторе.

Среди аутсайдеров в понедельник оказался нефтегазовый сектор. Наибольшие потери понес Газпром (-1,4%) из-за сообщений СМИ о возможных санкциях в отношении Северного потока-2. Впрочем, и остальные представители сектора выглядели относительно слабо ввиду снижения цен на нефть.

По индексу МосБиржи область поддержки сместилась в район 2890–2900 п. До этих отметок котировки пока не опустились, однако риск сползания на этой неделе сохраняется в случае ухудшения внешнего фона. Конкретно сегодня открытие может пройти чуть выше вчерашних уровней, так как позитивную динамику показывают азиатские рынки и фьючерсы на S&P 500.

Нефть Brent вчера снизилась четвертую сессию подряд, опустившись к отметке $42 за баррель. Ранее котировки вышли вниз за пределы устоявшегося бокового коридора, что воспринимается в качестве негативного сигнала. Риски просадки к $40 в сентябре остаются повышенными. Давление на нефти в целом сырьевые площадки начинает оказывать рост индекса доллара. Курс EUR/USD сегодня вернулся ниже 1,18.

Что касается рубля, то он начал неделю с ослабления. Курс USD/RUB поднимался выше 76, EUR/RUB впервые с 2016 г. торговался выше 90. Ключевым фактором слабости национальной валюты остается геополитика. Но сразу отметим, что до сих пор все подобные моменты постепенно переваривались рынком. Вероятно, при условии относительно стабильной ситуации на рынке нефти российский рубль может показать умеренное укрепление в среднесрочной перспективе.

На американском рынке акций в понедельник был выходной. Сегодня ключевой день. После двух сессий резкого снижения необходимо нащупать дно и развернуть тенденцию, иначе коррекция может перерасти в существенно более глубокую просадку. Фьючерсы на S&P 500 торгуются в умеренном плюсе относительно пятничного закрытия, так что шансы на восстановление остаются.

Если сегодня индексу удастся отскочить, то с марта это будет уже седьмой импульс распродаж, который завершился двумя сессиями снижения. До сих пор все они выкупались, и рынок США продолжал движение к новым максимумам.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,4%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября поднимаются на 0,1% и находятся около уровня $42.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.