Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. Индексы Азии пытаются расти, промышленные металлы торгуются в небольшом плюсе. Контракт Brent приостановил активное снижение. Также укрепляют свои позиции против доллара США AUD, CAD, NZD, что говорит о наличии аппетитов к риску на глобальном рынке Фьючерсы на индексы США также демонстрируют положительную динамику. Всё это указывает на возможность роста российских индексов в начале торгов. Для рубля также появляется шанс на стабилизацию или даже укрепление. Между РФ и ФРГ постепенно налаживается диалог по проблеме Алексея Навального.

По итогам торгов 7 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,37% до 2932,29 п., а РТС снизился на 0,12% до 1218,52 п. Рублёвый индекс МосБиржи провёл почти весь день в плюсе за счёт слабого рубля. Лишь нефтегазовый сектор закрыл день падением на 0,43%, а вот лидером дня стал финансовый сектор, показав рост на 1,92%. Сбербанк немного портил картину на вечерней сессии, падая на 0,5%. Меж тем, прибыль по РСБУ снизилась в первые 8 месяцев на 19,13%, до 479,6 млрд рублей. Однако в августе организация смогла показать рост прибыли на 16,8% относительно июля и на 4,1% относительно августа прошлого года, до 76,6 млрд рублей. Золотодобывающая компания «Полюс» (+0,9%) не только сообщила о росте EBITDA за II квартал на 46% до $860 млн, но также совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 240,18 рублей на акцию с датой закрытия реестра 20 октября. Лидером торгов стали бумаги TCS Group с ростом более 4,3%, а также золотодобытчики Polymetal с ростом более 3,6% и «Петропавловск» с ростом на 2,7%. Также неплохо выступили строители ЛСР с ростом на 2,4% и Группа «ПИК» с ростом на 2%. За счёт золотодобытчиков сектор металлургов не смотрелся так бледно, хотя представители сталеварной отрасли оказались аутсайдерами. «Северсталь» теряла около 1,9%, НЛМК 1,4%, а ММК 0,8%. Впрочем, падение акций «Северстали» в большей степени связано с тем, что они торговались первый день без дивидендов за II квартал. В газовом сегменте наблюдался пессимизм после того, как представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о возможности рестрикций против «Северного потока 2». «НОВАТЭК» просел на 1,8%, а «Газпром» на 1,3%. К вечеру стало известно, что здоровье известного оппозиционера пошло на поправку, позволив рынку немного расслабиться, а рублю отыграть часть потерь. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил вполне солидные 53,483 млрд рублей по итогам дня.

Рубль в моменте слабел до 76,26 за доллар и до 90,10 за евро. Однако вести из Германии смягчили ситуацию и подарили надежду, что текущий политический кризис всё же завершится без наиболее негативных последствий. Стоит заметить, что пара USD-RUB может так и не взять уровень сопротивления 76,0 на дневном графике. Нефть также давила на рубль. К вечеру котировки Brent упали ниже $42 за баррель на продолжающемся муссировании опасений по поводу слабого восстановления спроса и рисков падения дисциплины в OPEC+. Да ещё Саудовская Аравия предоставила повышенный дисконт азиатским потребителям по поставкам в октябре. Впрочем, без влияния внешнеполитической ситуации курс россиянина мог бы быть на 3-4 рубля сильнее, а при более дорогой нефти вернуться к своим максимальным значениям в июне.

Торги в США не проводились по случаю Дня Труда. Однако европейских событий вполне хватало. Сначала немного статистики. Рост германского производства за июль составил 1,2% вместо ожидаемых 4,7%, хотя индекс доверия инвесторов еврозоны поправил своё положение до —8,0 п. с —13,4 п. в августе при прогнозе —10,0 п. Новости о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает включение китайского крупнейшего производителя полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corporation в чёрный список на экспорт, больше рассматривается в позитивном ключе, так как высвобождаемую нишу могут занять европейские производители. Меж тем, в Китае также теряют терпение относительно торгового хулиганства США и рассматривают возможность существенного (до $200 млрд) сокращения вложений в американские казначейские обязательства. Однако подобные действия пока рассматриваются лишь в теории, да и высвободившиеся средства могут направиться в европейские ценные бумаги. Британский фунт оказался под давлением. На текущей неделе в Лондоне возобновятся переговоры по торговому соглашению после выхода Великобритании из Евросоюза. Однако, как заявил премьер-министр Борис Джонсон, обе стороны должны будут следовать дальше по пути «выхода», даже если не смогут договориться о торговых правилах. Вероятность этого весьма высокая, так как в Великобритании планируют принять новое законодательство, включая поддержку малого и среднего бизнеса, а также квотирование рыбной ловли в экономической зоне Соединённого Королевства. Слабый фунт обеспечил FTSE 100 более внушительный рост. По итогам дня FTSE 100 — 5937,40 п. (+2,39%), DAX — 13100,28 п. (+2,01%), CAC 40 — 5053,72 п. (+1,79%).

Торги в Азии проходили преимущественно в плюсе. Япония ухудшила оценку падения ВВП в II квартале до 28,1% вместо первичного снижения на 27,8%. Ситуация в новом квартале пока существенно не меняется. За июль расходы японских домохозяйств снизились на 6,5%. Совокупный доход наёмных работников упал в июле на 1,3%, что вряд ли поможет в борьбе с долгоживущей дефляцией. В Южной Корее акции Samsung Electronics повышались на 3,1%, продолжая отыгрывать новости о контракте на поставку оборудования 5G в США. Китайские индексы были одними из самых слабых в начале торгов, но затем смогли ликвидировать свои потери. Накануне президент США вновь говорил на свою любимую тему о разрыве связей между экономиками США и КНР. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23232,34 п. (+0,62%), Hang Seng — 24656,65 п. (+0,27%), Shanghai Composite — 3317,68 п. (+0,76%).

Сырьевые контракты торговались разнонаправленно. Металлы дорожали, а вот нефть продолжила тонуть в пессимизме по поводу слабого восстановления спроса. Днём Труда в США завершился летний высокий сезон спроса на моторное топливо. Далее также ожидается начало профилактических работ на НПЗ, что периодами будет сокращать ежедневный нефтяной спрос на 1,0-2,0 млн бар. И, наконец, накануне Саудовская Аравия объявила повышенные дисконты по октябрьским поставкам для потребителей в Азии, что многие также рассматривают в качестве сигнала о слабом спросе. К 9:00 мск Brent — $41,97 (-0,10%), WTI — $39,04 (-1,84%), Золото — $1938,2 (+0,20%), Медь — $6786,95 (+0,54%), Никель — $15310 (+0,82%).

Индекс доллара повышался на 0,48% до 93,16 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,181 (-0,06%), GBP-USD — $1,314 (-0,13%), USD-JPY – 106,27 (-0,01%).