На фоне праздничного выходного в США вчера в центре внимания инвесторов вновь оказались трения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить налоги для компаний, имеющих производство в Китае, а также запретить им получать госконтракты. Кроме того, он пообещал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Между тем, согласно сообщениям СМИ, Китай готовит собственную инициативу по стандартам безопасности в сети Интернет в ответ на программу Белого дома Clean Network, направленную на вытеснение китайских технологий из Интернета. Поддержку аппетиту к риску вчера оказало заявление Трампа о том, что что американская противовирусная вакцина может быть одобрена уже в октябре, и что она будет «очень безопасной и очень эффективной».

Мировые фондовые рынки вчера торговались разнонаправленно. MSCI EM снизился на 0,4%, Shanghai Composite просел на 1,9%, Nikkei 225 опустился на 0,5%. В то же время DAX вырос на 2%, FTSE 100 – на 2,4%. Цена нефти Brent продолжила падать, снизившись на 1,5%, до 42,01 долл./барр. на новостях о том, что Саудовская Аравия планирует сократить цену экспорта сырой нефти в октябре. Отметим, что спред между 4-месячным и ближайшим контрактом Brent вчера достиг 1,5 долл./барр., максимального уровня с мая. Это может свидетельствовать о росте переизбытка предложения нефти. Цена золота за день не изменилась, оставшись на уровне 1 933,6 долл./унц. Немецкие Bunds закрылись без изменений или прибавили в доходности до 2 бп. 10-летний выпуск закрылся на отметке —0,46%.

Индекс доллара вчера не изменился. Британский фунт ослаб по отношению к доллару на 0,9% после комментария премьер-министра Бориса Джонсона о том, что скорее предпочел бы вообще отказаться от продолжения переговоров с ЕС по сделке об условиях Брекзита, чем согласиться на компромисс. Евро подешевел к доллару на 0,2%. Среди валют развивающихся стран южноафриканский ранд ослаб относительно доллара на 0,8%, мексиканское песо, турецкая лира и индийская рупия – на 0,2–0,3%, тайский бат закрылся на прежнем уровне. В то же время индонезийская рупия и китайский юань укрепились в цене на 0,1–0,2%. Рубль ослаб к доллару на 0,4% (до 75,74) на фоне геополитических новостей и негативной динамики цен на нефть. Объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,7 млрд долл., немного превысив среднедневной показатель за последний месяц. Трехмесячная вмененная волатильность и 3-месячные 25-дельта risk reversals из опционов USDRUB повысились на 1,6–2,2%, обновив максимумы за последние 3–4 месяца.