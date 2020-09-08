Рынок акций РФ в начале торгов мало изменится на фоне противоречивой конъюнктуры мировых рынков, полагают аналитики.

Рубль останется под давлением санкционных рисков и дешевеющей нефти, отмечают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается изменение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4% в диапазоне 2920-2940 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910 и 2900 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2950 и 2960 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Данные технического анализа пока не дают оснований для выхода из консолидации индекса РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Вместе с тем, заявление президента США Дональда Трампа о планах по сокращению экономических связей с Китаем потенциально может дать основания для повышения волатильности на рынках акций в краткосрочной перспективе. На валютном рынке РФ курс рубля по-прежнему находится под давлением неблагоприятной динамики цен на нефть и санкционных рисков, в течение дня не исключена возможность повторного "тестирования" курсом доллара отметки 76 рублей", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Торги акциями в США не проводились в понедельник из-за выходного дня (Дня труда).

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут в пределах 1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут — на 0,3-0,8%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,8%, японский Nikkei 225 — на 0,5%.

Стоимость нефти снижается на 0,8%, до 41,67 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1819 доллара против 1,1814 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи, компенсировав падение пятницы, на фоне роста европейский площадок, при этом индекс РТС не смог удержаться в плюсе и закрыл торги снижением под давлением дешевеющего рубля. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,37% — до 2932,29 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1218,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 34 копейки, до 75,77 рубля, евро — на 27 копеек, до 89,50 рубля, следует из данных Московской биржи.