В условиях ослабления рубля рынок ОФЗ начал новую неделю ростом доходностей. Торговая активность на фоне выходного в США была небольшой: объем сделок на МосБирже составил всего 12 млрд руб. (на 10% меньше среднедневного значения за последний месяц, и на 60% – чем в среднем с начала года). Наибольшие объемы – 4 млрд руб. прошли в 14-летнем ОФЗ-26225 (YTM 6,42%). Доходности бумаг в среднесрочном и дальнем сегментах кривой по итогам дня выросли в среднем на 3 бп. Слабее других выглядели 9-летний ОФЗ-26224 (YTM 6,07%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,18%), чьи доходности выросли на 6 бп и 5 бп соответственно. В то же время 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,46%) закрылся выше в доходности всего на 1 бп. Локальные бенчмарки большинства других развивающихся стран провели вчерашний день в узких диапазонах.

Сегодня во второй половине дня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов. На наш взгляд, решение во многом будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ходе сегодняшней сессии. Выбор в дальнем конце кривой ОФЗ-ПД невелик и, по сути, сводится к одному-единственному 15-летнему ОФЗ-26233, где доступный для размещения объем по-прежнему составляет внушительные 389,5 млрд руб. (в 10-летнем ОФЗ-26228 и 19-летнем ОФЗ-26230 для размещения доступно всего 6 млрд руб. и 8,5 млрд руб. соответственно). В среднесрочном сегменте в 5-летнем ОФЗ-26234 доступный остаток составляет 330 млрд руб., а в 7-летнем ОФЗ-26232 — 43 млрд руб.