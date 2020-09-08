Полюс представил нейтральные финансовые результаты за 2к20: показатели FCFE и EBITDA с учетом связанных с пандемией расходов совпали с нашими оценками. Компания продолжает показывать существенно более низкие, чем планировалось, затраты и капиталовложения и, как ожидаем мы и рынок, может сохранить эту тенденцию до конца 2020 г. Принимая во внимание наш оптимистический прогноз по ценам на золото, мы подтверждаем рекомендацию Покупать по бумагам Полюса. Прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 180 долл.