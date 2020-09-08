"Полюс": подтверждаем рекомендацию "покупать"
Полюс представил нейтральные финансовые результаты за 2к20: показатели FCFE и EBITDA с учетом связанных с пандемией расходов совпали с нашими оценками. Компания продолжает показывать существенно более низкие, чем планировалось, затраты и капиталовложения и, как ожидаем мы и рынок, может сохранить эту тенденцию до конца 2020 г. Принимая во внимание наш оптимистический прогноз по ценам на золото, мы подтверждаем рекомендацию Покупать по бумагам Полюса. Прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 180 долл.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200908/831999783.html