Минфин опубликовал проект поправок к бюджетному кодексу, которые в случае их одобрения парламентом приведут к изменениям в бюджетной политике на ближайшие несколько лет.

В целом предложенные изменения соответствуют нашим прогнозам: Минфин предлагает временно повысить допустимый уровень расходов, не сокращая расходы при снижении прогнозируемых доходов, финансируя разницу за счет дополнительного привлечения средств на внутреннем долговом рынке.

По сути, это повторяет принцип, использованный в 2018 г. при принятии решения о дополнительных заимствованиях в размере 0,5% ВВП для финансирования инфраструктурных проектов.

Хотя в целом предлагаемые изменения соответствуют тому, о чем мы писали в мае, документ Минфина содержит три важных отличия, на которых стоит остановиться подробнее:

Во-первых, смягчение бюджетного правила ограничивается одним годом. Мы ожидали, что возвращение к его традиционной версии произойдет через два–три года, однако Минфин счел, что одного года будет достаточно, и начиная с 2022 г. допустимый объем расходов вновь будет уменьшен до уровня, соответствующего бюджетному правилу в том виде, в котором оно существует сейчас. Оно, напомним, предполагает, что чистый объем заимствований должен быть равен величине расходов на обслуживание долга + 0,5% ВВП в год.

Во-вторых, Минфин намерен установить предельную величину расходования средств ФНБ в год на уровне 1% ВВП, независимо от фактического объема аккумулированных фондом средств. Согласно текущей версии бюджетного правила, это ограничение вступает в силу лишь при падении объема ликвидных активов ФНБ ниже 5% ВВП (сейчас они составляют 7% ВВП). 

В-третьих, меняется зависимость потолка расходов от сокращения добычи и экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В текущей версии бюджетного правила уменьшение доходов вследствие отклонения объемов добычи и экспорта нефти от прогнозов, как и в случае с отклонением от прогнозов цен на нефть, покрывается за счет средств ФНБ. Однако вместе с пересмотром прогнозов по объемам с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ начиная со следующего года допустимый потолок расходов должен быть уменьшен. После внесения поправок Минфин сможет использовать прогнозы по объемам, сделанные еще в 2019 г., что по факту будет означать, что базовая цена нефти (исходя из неизменного объема добычи) окажется существенно выше 42 долл./барр.