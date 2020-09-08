• Минфин опубликовал проект поправок к бюджетному кодексу, которые в случае их одобрения парламентом приведут к изменениям в бюджетной политике на ближайшие несколько лет.

• В целом предложенные изменения соответствуют нашим прогнозам: Минфин предлагает временно повысить допустимый уровень расходов, не сокращая расходы при снижении прогнозируемых доходов, финансируя разницу за счет дополнительного привлечения средств на внутреннем долговом рынке.

• По сути, это повторяет принцип, использованный в 2018 г. при принятии решения о дополнительных заимствованиях в размере 0,5% ВВП для финансирования инфраструктурных проектов.

• Хотя в целом предлагаемые изменения соответствуют тому, о чем мы писали в мае, документ Минфина содержит три важных отличия, на которых стоит остановиться подробнее:

• Во-первых, смягчение бюджетного правила ограничивается одним годом. Мы ожидали, что возвращение к его традиционной версии произойдет через два–три года, однако Минфин счел, что одного года будет достаточно, и начиная с 2022 г. допустимый объем расходов вновь будет уменьшен до уровня, соответствующего бюджетному правилу в том виде, в котором оно существует сейчас. Оно, напомним, предполагает, что чистый объем заимствований должен быть равен величине расходов на обслуживание долга + 0,5% ВВП в год.

• Во-вторых, Минфин намерен установить предельную величину расходования средств ФНБ в год на уровне 1% ВВП, независимо от фактического объема аккумулированных фондом средств. Согласно текущей версии бюджетного правила, это ограничение вступает в силу лишь при падении объема ликвидных активов ФНБ ниже 5% ВВП (сейчас они составляют 7% ВВП).

• В-третьих, меняется зависимость потолка расходов от сокращения добычи и экспорта нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В текущей версии бюджетного правила уменьшение доходов вследствие отклонения объемов добычи и экспорта нефти от прогнозов, как и в случае с отклонением от прогнозов цен на нефть, покрывается за счет средств ФНБ. Однако вместе с пересмотром прогнозов по объемам с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ начиная со следующего года допустимый потолок расходов должен быть уменьшен. После внесения поправок Минфин сможет использовать прогнозы по объемам, сделанные еще в 2019 г., что по факту будет означать, что базовая цена нефти (исходя из неизменного объема добычи) окажется существенно выше 42 долл./барр.