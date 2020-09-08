Как сообщил вчера Минфин, 3,6 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было использовано в августе на финансирование бюджетного дефицита.

Хотя на первый взгляд эта новость является знаком существенного ухудшения бюджетной позиции, на практике мы связываем решение использовать средства ФНБ с ухудшением ситуации на рынках капитала. Усиление рисков, связанных с политическим протестами в Беларуси и ситуацией вокруг Алексея Навального, оказывают давление на российский долговой рынок, вынуждая инвесторов выходить из российских активов.

Это усилило процесс, начавшийся уже в июле: согласно статистике ЦБ РФ, доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ снизилась до 29,8% к концу июля, опустившись до самого низкого уровня с сентября 2019. По данным предварительной статистики, в августе снижение продолжилось; в результате Минфин отменил два аукциона в августе и привлек всего 400 млрд руб. через размещение ОФЗ в июле-августе в сравнении с 766 млрд руб. в мае-июне.

В итоге, хотя решение Минфина представляется логичным, оно все же может иметь важное последствие: мы считаем, что ухудшение настроения на долговом рынке будет играть в пользу усиления контроля над расходами и повысит риск того, что план по расходам на этот год окажется ниже плана Минфина.