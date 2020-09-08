Domino’s Pizza Inc – американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть представлена в 90 странах мира и включает ~ 17 000 ресторанов. Порядка 98% текущих ресторанов работают по системе франчайзинга. Размер роялти выплачиваемый франчайзи в США составляет ~5,5% от выручки.

В международном сегменте Domino’s реализует мастер-франшизу (договор франчайзинга, в котором мастер-франчайзер передает контроль над деятельностью по франчайзингу на определенной территории физическому или юридическому лицу). Роялти по мастер-франшизе составляет ~3% от выручки. Выручка компании генерируется за счет 4-х основных операционных сегментов: собственные рестораны (США), франчайзинг (США), международный франчайзинг, снабжение (производство ингредиентов/оборудования для пиццы). Роялти формируют ~65% валовой прибыли компании.

Являясь глобальным лидирующим игроком в сегменте доставки пиццы, Domino’s Pizza стала одним из немногих бенефициаров от введения карантинных мер в период пандемии. До пандемии компания на протяжении 6 лет активно наращивала рыночную долю на ключевых для себя рынках. Так, рыночная доля Domino’s Pizza в сегменте доставки пиццы в США возросла с 25% в 2014 г. до 35% в 2019 г. Глобальная рыночная доля компании по итогам 2019 г. составила ~ 17%.

Основными преимуществами бизнеса Domino’s Pizza являются низкий уровень капитальных затрат (98% точек работают по системе франчайзинга) и передовые технологические решения для обработки заказов. Формат точек продаж ориентирован на доставку/на вынос, что уменьшает объем требуемых первоначальных капитальных вложений со стороны франчайзи, повышая привлекательность франшизы. Domino’s Pizza одна из первых в отрасли перешла на выполнение заказов онлайн и упростила этот процесс до одного клика.

Карантинные меры привели к существенному росту сопоставимых продаж компании (+10%), однако на наш взгляд, в 2021 г. темпы роста сопоставимых продаж замедлятся до 2% на фоне высокой базы и снижения спроса на доставку пиццы по мере снятия карантинных мер и роста конкуренции со стороны других игроков, переориентировавших бизнес на доставку. Учитывая данный факт, мы считаем, что стоимость акций Domino’s Pizza включает эффект существенного роста продаж в текущем году, в связи с чем присваиваем рекомендацию «Hold» с целевой ценой $379 на год.

Основные риски:

1) Рост конкуренции. Развитие агрегаторов (GrabHub, UberEats) по доставке готовой еды повышает конкуренцию в отрасли за счет расширения доступного ассортимента для клиентов.

2) Тренд на здоровое питание. Тенденция перехода на здоровое питание понижает совокупный спрос на продукцию ресторанов fast food.