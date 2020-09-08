Американский технологический сегмент вновь тянет мировые рынки вниз
Сегодня на премаркете акции Tesla упали на 10%. Формальным поводом для снижения является то, что ценные бумаги компании не включили в индекс S&P500. Многие этого ждали, но в агентстве S&P DJ решили пока воздержаться и включили в индекс другие компании: онлайн-ритейлера Etsy и медицинскую фирму Catalent.
Конечно, инвесторы разочарованы: за последние 5 торговых дней акции Tesla потеряли уже около 23%. Однако, даже с учетом этого падения, с начала года акции выросли на 400%. Тут явный пузырь, и бумаге есть куда падать.
Очень интересно, как пройдет сегодня торговый день в США, будет ли снова ротация из техсектора в циклический.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200908/832000245.html