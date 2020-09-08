Сегодня на премаркете акции Tesla упали на 10%. Формальным поводом для снижения является то, что ценные бумаги компании не включили в индекс S&P500. Многие этого ждали, но в агентстве S&P DJ решили пока воздержаться и включили в индекс другие компании: онлайн-ритейлера Etsy и медицинскую фирму Catalent.

Конечно, инвесторы разочарованы: за последние 5 торговых дней акции Tesla потеряли уже около 23%. Однако, даже с учетом этого падения, с начала года акции выросли на 400%. Тут явный пузырь, и бумаге есть куда падать.

Очень интересно, как пройдет сегодня торговый день в США, будет ли снова ротация из техсектора в циклический.