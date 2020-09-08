Так как рынки США сегодня закрыты по случаю Дня труда, падение компаний технологического сектора приостановилось.

Акции технологических компаний в минувшую пятницу снижались второй день подряд, хотя спрос на бумаги в конце торгового дня на фоне “покупок на низких уровнях” таких бумаг как Apple и Tesla смягчил некоторую часть потерь за неделю. Акции Apple вернулись в зону роста в конце торговой сессии, отыграв снижение еще на 6%, которое произошло после падения этих бумаг на 8% в четверг. На своем минимуме в пятницу рыночная капитализация компании менее чем за два дня снизилась более чем на $300 млрд. В пятницу акции Apple на закрытии подорожали на 0,1%. Tesla также пострадала от сильных распродаж в первой половине дня в пятницу и только ближе к закрытию выросла на 2,8%.

Дискомфорт на рынках усугубился и публикацией FT, посвященной тому, что японский SoftBank приобрел опционы на акции отдельных технологических компаний общей стоимость примерно $50 млрд.

Сегодня утром акции SoftBank Group опустились в цене на 7,2% на бирже в Токио на сообщениях, что японский конгломерат активно вкладывает средства в покупку опционов на акции технологических компаний на фоне ралли сектора, что стало причиной дальнейшего давления на азиатских рынках сегодня.

Тем не менее, акции технологических компаний могут подвергнуться коррекции. Индекс Nasdaq пробил отметку 12 000 пунктов, примерно на 11% превысив 50-дневную скользящую среднюю, что вызывает некоторые опасения искушенных трейдеров. Учитывая что индекс технологических компаний вырос на 34% в 2020 г. и торгуется примерно на уровне 30x по мультипликатору 2021 P/E, трейдеры могут вспомнить старую пословицу на Wall Street, суть которой сводится к тому, что пришло время фиксировать прибыль.