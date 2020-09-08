Конец прошедшей недели выдался нервным и бурным.

На рынок пришла грозовая туча и сбросила котировки с вершин, на которых они находились еще в начале недели. Но может это и к лучшему, поскольку постоянно обновляющиеся исторические максимумы индексов NASDAQ и S&P500 начали уже многих напрягать. Также, впрочем, как и вертикально взлетающие в космос котировки акций многих ведущих технологических компаний и прежде всего Apple (AAPL,+0,07%) и особенно Tesla (TSLA,+2,78%).

Основная турбулентность наблюдалась в четверг, когда распродажа прошла по всему фронту бумаг, и это падение в итоге оказалось максимальным с начала июня. В пятницу начало торгового дня также не предвещало ничего хорошего, однако потом все как-то достаточно быстро успокоились и к концу торгов снижение казалось да по сути и было не таким уж катастрофическим, а главные герои этого снижения (все те же Apple и Tesla) даже завершили день в плюсе. Правда, уже после торгов по Тесле был нанесен серьезный удар со стороны индексного комитета, который не включил эту интереснейшую компанию в индекс S@P500. Хотя многие этого ждали и во многом рост акций Tesla в последний месяц был связан именно с ожиданиями инвесторов решения о включении их в главный индекс американского рынка. Реакция не заставила себя ждать. Акции Tesla тут же провалились на постмаркете и вплоть до сегодняшнего утра торгуются с потерей до 10% от цен закрытия пятницы.

В целом же прошедшая неделя стала первой коррекционной неделей после почти 3-месячного ралли. Потери индексов от своих максимумов за этот период составили от 3,5% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до более 7% по индексу NASDAQ. На отраслевом уровне более всех, что вполне естественно, пострадали акции технологических компаний, подешевевшие в среднем на 4,12%. Большие потери понесли также и акции нефтегазового сектора. Но здесь как всегда была своя особенная причина – это падающая нефть, котировки которой за неделю просели более чем на 8%.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено почти 5,5 миллиона сделок с акциями 1331 эмитента на общую сумму 6,5 миллиарда долларов США. Повышенная волатильность на американском рынке вызвала всплеск активности участников рынка по всему миру в том числе и в России. Как видим, среднедневной оборот по итогам недели превысил 1 млрд. долларов, а оборот в пятницу вообще оказался рекордным и составил более 1,44 млрд.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 8 СЕНТЯБРЯ

После трех дней отдыха участники рынка вновь выходят на поле битвы. А в том, что текущая ситуация на рынке напоминает поле битвы, никто и не сомневается. Рынок явно стоит на перепутье – куда идти? Пойдет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит… Все безусловно боятся продолжения падения, которое мы увидели в конце прошлой недели. Однако эта боязнь может спровоцировать еще большее падение, поскольку на рынке сейчас огромное количество инвесторов, купивших акции в период коронавирусного ралли и заработавших уже немалые деньги. Жадность как всегда может начать давить на умы инвесторов.

Да плюс еще с такой знаковой компанией как Tesla облом случился из-за не включения ее в индекс S&P500. Да еще и доллар хоть и немного, но все же укрепляется, и это давит на товарные рынки, что в свою очередь негативно отражается на акциях сырьевых компаний.

Это мы еще оставляем в стороне всякие – разные околополитические и предвыборные «штучки», которые также не вносят стабильности в общий настрой инвесторов. Поэтому, кажется, что, с одной стороны, вроде бы ничего и не происходит, но, с другой стороны, у инвесторов явно ощутима некоторая нервная дрожь.

Последствия этого состояния мы и наблюдаем сегодня на рынке. С утра ситуация была вроде бы относительно неплохой. Европа была в небольшом плюсе, фьючерсы на индексы Dow Jones и S&P500 также торговались в зеленой зоне и только фьючерсы на индекс NASDAQ держали глухую оборону на отрицательной территории. Но это было с утра.

Однако ближе к началу премаркета ситуация медленно, но верно начала ухудшаться, и уже весь рынок окрасился в красный цвет. Пока этот минус еще относительно небольшой, но гарантировать, что ситуация и дальше не будет ухудшаться, никто не может. Поэтому на данный момент констатировать можно, пожалуй, только одно – хайповое безостановочное коронавирусное ралли, судя по всему, все же завершилось. Будет ли это затяжной предвыборный боковик или же более существенная коррекция, пока не известно. Однако всему приходит конец… жаль, конечно, но этого безусловно следовало ожидать.