Nestle представила план отказа от пластика, за счет которого она планирует избавиться от репутации одного «самых загрязняющих» производителей мира. Компания вложит $2,3 млрд в технологию разлагаемой упаковки, а также в механизмы повторного и многократного использования. Некоторые из этих решений выглядят неоднозначно с точки зрения удобства потребителей, например, продажа кормов для домашних животных в многоразовых мешках (на развес). Соответствующий эксперимент Nestle уже проводит в Чили. Другой пример: упаковка шоколадных плиток KitKat и бульонных кубиков Maggi в бумажных обертках (планируется опробовать во Франции). Тем не менее подобные решения приближают компанию к ее стратегической цели: к 2025 году выйти на 100% экологически чистое производство.

Вопрос об упаковке серьезнее, чем может показаться. Nestle довольно стабильно занимает одно из первых мест в негативном рейтинге Greenpeace, посвященному компаниям, которые делают основной вклад в загрязнение планеты полиэтиленовыми и пластиковыми отходами. Она выпускает в окружающую среду порядка 1,7 млн тонн упаковочных полимеров. С наступлением эпидемии COVID-19 ситуация для Nestle и других производителей готовых продуктов питания стала еще напряженнее. Из-за роста спроса на доставку по ряду позиций продажи выросли на десятки процентов и, как следствие, увеличился объем производства не разлагаемого пластика.

На сегодняшний день, согласно собственным подсчетам Nestle, порядка 87% ее упаковки либо уничтожается естественным образом (в основном это растительные волокна или бумага), либо используется многократно. На наш взгляд, цифры выглядят откровенно завышенными и не учитывают человеческий фактор (не все потребители готовы, следуя инструкции, правильно утилизировать упаковку). Тем не менее сама постановка задачи позитивна для имиджа Nestle и выделяет ее на фоне других крупных распространителей пластика, в частности, Coca-Cola и PepsiСo, занимающих первое и второе место в мире по масштабам оборота не разлагаемой упаковки.

С точки зрения инвестора экологический уклон, взятый на вооружение компанией Nestle, делает ее привлекательной в глазах западных потребителей, а значит, позитивно влияет на продажи и стоимость акций. На сегодняшних торгах бумаги швейцарской корпорации слабо меняются в цене на фоне заметно падающих широких индексов. В этом году Nestle показывает нейтральную динамику: с января капитализация выросла на 2,5% и в отдельные дни максимум доходила до +4,7%. На наш взгляд, справедливая оценка бумаги находится на уровне 114 франков против нынешних 109, что дает порядка 4,5% потенциального прироста. Дивидендная доходность акций Nestle сейчас составляет 2,4%, что в целом делает ее интересной для консервативного дивидендного портфеля.