Покупателей в акциях "Русгидро" явно немного
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции АЛРОСы (+1,24%) и гдр X5 Retail Group (+1,17%). В лидерах снижения были гдр Mail.Ru (-4,42%) и акции Селигдара (-3,42%). Акции РусГидро подешевели на 0,14%.
Совет директоров РусГидро во вторник рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 0,0357 руб. на акцию с датой закрытия реестра 10 октября, что в целом совпало с ожиданиями рынка.
С технической точки зрения акции РусГидро пытаются удержаться от более серьезного среднесрочного и краткосрочного падения и восстановиться от района важной поддержки (0,7200 руб.). ADX недельного графика все еще говорит о преобладании восходящего тренда, что повышает шансы бумаг на развитие отскока, но в целом покупателей в акциях сейчас явно немного. Краткосрочно ставить на отскок в район 0,7700 руб. стоит при закреплении выше 0,7500 руб. Закрепление же ниже 0,7200 руб. (особенно по итогам недели) будет говорить о рисках развития падения вплоть до района 0,6300 руб. (нижняя полоса Боллинджера недельного графика).
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