Технологический сектор опять подвел инвесторов
Европейские фондовые во вторник снижались единым фронтом на фоне опасения выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1 %, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,12%, немецкий DAX потерял 1,01%, а французский CAC просел на 1,59%. В очередной раз технологический сектор возглавил снижение. Распродажа распространилась на большинство остальных секторов, при этом индекс акций нефтегазового сектора рухнул на 3,7%, что стало самым сильным снижением за 11 недель, так как цены на нефть снизились на 8% на опасениях в отношении спроса.
Во вторник вышли данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) по динамике ВВП региона. Согласно статистике в годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%, что стало рекордным снижением, но оказалось лучше ожиданий аналитиков. По отношению к первому кварталу экономика еврозоны упала на 11,8%.
После длинных выходных американские индексы открылись резким снижением и в течение торгового дня только усилили снижение. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 4,11% до 10847,7 пункта, Dow потерял 2,25%, снизившись до 27500,9, а S&P500 снизился на 2,75% и составил 3331,8.
Распродажи в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов.
Индекс технологического сектора S&P 500 просел на 4,5%. По итогам дня тон снижению задавали крупнейшие технологические компании: Apple снизились на 6,73%, Amazon просел на 4,4%, Microsoft потерял 5,4%, Alphabet сократился на 1,65%.
Участники рынка продолжили следить за свободным падением Tesla, которые по итогам дня потеряли 21%. Процентный размер снижения акций Tesla за день стал рекордным, это произошло на фоне отказа включения акции в индекс S&P 500. Бумаги приблизились к сильному уровню поддержки в районе $325, возле которой могут приостановить падение.
Теряли свои позиции и бумаги полупроводникового сектора на фоне опасений по поводу очередной волны обострения отношений между США и Китаем после заявлений Трампа о намерении покончить с зависимостью от Китая. По итогам дня Nvidia и Micron потеряли 5% и 2,5% соответственно, бумаги Applied Materials просели на 9%, а Advanced Micro Devices откатились на 3,6%.
Бумаги Boeing просели на 4% после того, как компания анонсировала задержки поставок 787 Dreamliner из-за обнаружения производственных проблем Федеральной Авиационной Комиссией.
Акции JPMorgan Chase снизились на 3,48% после появления сообщения, что компания расследует неправомерное использование работниками средств, предназначенных для помощи при COVID-19. Индекс акций банков снизился на 3,44%, на фоне снижения доходности казначейских облигаций.
Положительной динамикой дня отличились бумаги Disney (+3,5%). Причиной роста стало повышение целевой цены по бумагам аналитиками Deutsche Bank.
Стоит отметить, что на американском рынке сейчас царят распродажные настроения, которые пока не переросли в панические. Сентябрь грозит в очередной раз доказать свой статус самого плохого для инвестора месяца в году. Тем не менее, в среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США и новая волна оптимизма в преддверии президентских выборов США.
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