Европейские фондовые во вторник снижались единым фронтом на фоне опасения выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 1 %, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,12%, немецкий DAX потерял 1,01%, а французский CAC просел на 1,59%. В очередной раз технологический сектор возглавил снижение. Распродажа распространилась на большинство остальных секторов, при этом индекс акций нефтегазового сектора рухнул на 3,7%, что стало самым сильным снижением за 11 недель, так как цены на нефть снизились на 8% на опасениях в отношении спроса.

Во вторник вышли данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat) по динамике ВВП региона. Согласно статистике в годовом выражении ВВП еврозоны рухнул на 14,7%, значение показателя было пересмотрено с предварительного значения на уровне 15%, что стало рекордным снижением, но оказалось лучше ожиданий аналитиков. По отношению к первому кварталу экономика еврозоны упала на 11,8%.

После длинных выходных американские индексы открылись резким снижением и в течение торгового дня только усилили снижение. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 4,11% до 10847,7 пункта, Dow потерял 2,25%, снизившись до 27500,9, а S&P500 снизился на 2,75% и составил 3331,8.

Распродажи в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов.

Индекс технологического сектора S&P 500 просел на 4,5%. По итогам дня тон снижению задавали крупнейшие технологические компании: Apple снизились на 6,73%, Amazon просел на 4,4%, Microsoft потерял 5,4%, Alphabet сократился на 1,65%.

Участники рынка продолжили следить за свободным падением Tesla, которые по итогам дня потеряли 21%. Процентный размер снижения акций Tesla за день стал рекордным, это произошло на фоне отказа включения акции в индекс S&P 500. Бумаги приблизились к сильному уровню поддержки в районе $325, возле которой могут приостановить падение.

Теряли свои позиции и бумаги полупроводникового сектора на фоне опасений по поводу очередной волны обострения отношений между США и Китаем после заявлений Трампа о намерении покончить с зависимостью от Китая. По итогам дня Nvidia и Micron потеряли 5% и 2,5% соответственно, бумаги Applied Materials просели на 9%, а Advanced Micro Devices откатились на 3,6%.

Бумаги Boeing просели на 4% после того, как компания анонсировала задержки поставок 787 Dreamliner из-за обнаружения производственных проблем Федеральной Авиационной Комиссией.

Акции JPMorgan Chase снизились на 3,48% после появления сообщения, что компания расследует неправомерное использование работниками средств, предназначенных для помощи при COVID-19. Индекс акций банков снизился на 3,44%, на фоне снижения доходности казначейских облигаций.

Положительной динамикой дня отличились бумаги Disney (+3,5%). Причиной роста стало повышение целевой цены по бумагам аналитиками Deutsche Bank.

Стоит отметить, что на американском рынке сейчас царят распродажные настроения, которые пока не переросли в панические. Сентябрь грозит в очередной раз доказать свой статус самого плохого для инвестора месяца в году. Тем не менее, в среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США и новая волна оптимизма в преддверии президентских выборов США.