Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе – снижение цен на энергоносители и рост волатильности на мировых фондовых площадках оказали негативное влияние на спрос. Кроме того, санкционные риски стали дополнительным фактором давления, действие которого было особенно заметным в динамике цены акций Газпрома (GAZP, —2.3%). Полюс (PLZL), менеджмент которого предупредил о возможном отставании производства на Олимпиаде от плана в ближайшие годы, подешевел на 2.3%. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS) подешевели на 2.1%, Татнефти (TATN) – на 1.9%, РусАла (RUAL) и Лукойла (LKOH) – на 1.6%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Самараэнерго (SAGOP) подешевели на 13.2%, обыкновенные (SAGO) – на 11.0%, обыкновенные акции Селигдара (SELG) – на 3.7%, Ленэнерго (LSNG) – на 3.6%.

Фондовые индексы США понизились на 2.2% — 4.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается углубление коррекции вниз.

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно неблагоприятным – фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже психологически важного уровня $40 за баррель, оптимистичные ожидания трейдеров на фондовых площадках были подвергнуты сомнению после приостановки испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca из-за нежелательной реакции одного из пациентов.

С позиций технического анализа, заметное углубление коррекции вниз станет возможным в случае закрепления ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС, однако пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать пробой уровня.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 76.0 – 76.5 по паре доллар-рубль.