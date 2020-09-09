Во вторник распродажа на мировых фондовых площадках продолжилась. Снижение в первую очередь отмечается в США и на рынке нефти.

Российские индексы на негативном внешнем фоне переписали минимальные значения за последний месяц. Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 п., РТС провалился под отметку 1200 п. Обороты торгов в такой ситуации естественно выросли.

Наиболее слабую динамику демонстрируют нефтегазовый и финансовый сектора, которые традиционно сильнее остальных привязаны к динамике цен на нефть. В аутсайдерах накануне оказались акции Газпрома (-2,3%) на фоне сообщений СМИ о возможных санкциях в отношении Северного потока-2.

Ну а самой слабой бумагой на нашем рынке оказались акции Яндекса, рухнувшие на 6,1% на фоне волны распродаж высокотехнологичного сектора в США. Локальный отскок допустим, но причин для обновления прежних максимумов в ближайшие месяцы не вижу.

В предыдущих обзорах мы отмечали, что лучше остальных могут выглядеть бумаги не нефтяных экспортеров. Пока эта тенденция сохраняется, если отбросить распродажу в золотодобывающих компаниях, у которых своя история. Ослабление рубля работает на их пользу. Например, стоимость тонны алюминия в рублях на этой неделе поднялась до максимального уровня за два года.

Акции АЛРОСА во вторник и вовсе закрывались в плюсе на 1,4%. Фактором поддержки выступают ожидания восстановления спроса и цен на рынке алмазов в ближайшие месяцы. Среди интересных бумаг, которые в той или иной степени выигрывают от слабости рубля, можно выделить Норникель, Фосагро, Русагро. Естественно это и привилегированные акции Сургутнефтегаза.

Глобальная распродажа в большей степени сказывается на наиболее ликвидных бумагах российского рынка. Индекс голубых фишек продолжает выглядеть гораздо слабее индекса акций компаний средней и малой капитализации.

По индексу МосБиржи ближайшие уровни поддержки опустились в район 2835–2850 п. В случае приближения к этим отметкам можно рассмотреть вариант точечного наращивания длинных позиций.

По паре USD/RUB локальные ориентиры около 76,5–76,6 достигнуты. Дальнейший подъем сильно завязан на нефтяных ценах.

Сейчас наиболее популярный вопрос касается того, насколько продолжительным будет текущее снижение. Если посмотреть на природу обвала в марте этого года, то тогда на рынке царила полная неопределенность из-за пандемии, локдаунов и непонимания последствий для глобальной экономики. Сейчас же мы находимся в ожидании скорого массового внедрения вакцины. При этом мировые ЦБ готовы предоставить ликвидность в случае необходимости, а правительства — обеспечить спрос на товары и услуги за счет помощи населению и бизнесу. Да, в Европе очевидно идет вторая волна эпидемии, но ограничения могут быть точечными без полного закрытия границ. Мы уже видим, что руководство стран ЕС менее жестко реагирует на происходящее.

Падение рынков — это эффект от той перегретости фондовых площадок, которая имела место в последние недели. В условиях масштабного экономического спада в I полугодии уже в августе мы видели новые исторические максимумы по MSCI World. Ажиотажный спрос такого масштаба еще весной было трудно представить. То есть стоит воспринимать падение рынков в качестве здоровой коррекции.

К текущему моменты наиболее перекупленный индекс крупнейших высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 уже опустился с максимумов на 11%. Рынки выпустили пар. Вчерашнее падение Tesla на 21% за 1 сессию — это показательный рыночный момент, который ну никак не связан с резкой сменой фундаментального кейса компании. Это в том числе эффект от притока огромного количества новых участников на рынок акций в 2020 г. Примечательно, что на фоне такого обвала Tesla фокус большого количества инвесторов сместился в сторону акций другого производителя электрокаров Nikola. Во вторник они выросли на 40% на фоне новостей о стратегическом партнерстве компании с General Motors.

По индексу S&P 500 в качестве ближайшей области поддержки можно выделить район 3260–3280 п.

Ситуация на рынке нефти развивается в рамках описанного ранее сценария. После выхода котировок Brent за пределы продолжительного бокового коридора произошло резкое ускорение нисходящего движения. Во вторник цена упала на 5,3%. Падение продолжается уже пять сессий подряд и вскоре можно будет уже говорить о локальной перепроданности.

Снижение происходит параллельно с общим ухудшением настроений участников на ключевых мировых фондовых площадках. Падению также способствует и рост доллара США, что негативно влияет на сырьевые товары в целом. Завершение активного автомобильного сезона в США чревато сокращением спроса на бензин и нефтепереработку за счет техобслуживания НПЗ. Спрос в Азии демонстрирует признаки ослабления. Плюс Саудовская Аравия снизила октябрьские отпускные цены для азиатских покупателей. Саудовские экспортные цены традиционно задают ориентиры для всех остальных ближневосточных поставщиков. Снижение наблюдалось второй месяц подряд и превзошло ожидания аналитиков.

Если цена Brent опустится ниже $39–39,5, то следующая сильная техническая область торможения сместится в район около $36–37,5.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра без существенных изменений, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября снижаются на 0,6% и находятся около уровня $39,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.