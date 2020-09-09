Распродажи на мировых рынках акций вчера продолжились: американские индексы потеряли 2,2-2,8%%. Никаких новых негативных поводов не было, просто идет активная фиксация прибыли на перекупленном рынке.

Но что-то процесс затянулся и углубился. Пора бы ему закончиться. В мировой финансовой системе по-прежнему с лихвой ликвидности, а центральные банки готовы ее предоставлять и дальше. Вот-вот начнется уверенная победа над коронавирусом: многие страны заявили о готовности начать внедрение вакцины. Но деньги же куда-то надо девать…

Сегодня с утра настроения потихоньку улучшаются: в легком плюсе американские фьючерсы, пытается развернуться вверх от азиатских минимумов нефть. Впрочем, такая же картина наблюдалась и вчера перед открытием наших торгов, но она очень быстро впоследствии окрасилась в «красные» тона.

Но мы все-таки делаем ставку на отскок. Наиболее интересной бумагой на отечественном рынке является Сбербанк. Мало того, что он еще торгуется с огромными годовыми дивидендами (див.доходность более 8%), так еще в последнее время был неоправданно сильно перепродан на усилении политических рисков.

Техническая картина по Сберу неблагоприятна: акции опять не удержали поддержку 222 руб. Но, скорее всего, сегодня бумаги уйдут выше этого уровня, сформировав плацдарм для преддивидендного ралли, целью которого является движение к 242 руб.

От покупок «Газпрома» пока лучше воздержаться, в Германии всерьез обсуждается вопрос о «замораживании» «Северного потока 2» как санкцию на отравление Алексея Навального. Однако цены на газ растут, но отыграть это лучше покупкой «Новатэка».

Ждем, что лучше рынка будут и бумаги ненефтяных экспортеров, прежде всего «Норникель», «Северсталь», ММК и НЛМК. Они еще не в полной мере отыграли нынешнюю слабость рубля.

Что касается самого рубля, то второй день подряд мы видели картину сильного ослабления российской валюты в первой половине дня и попытки роста во второй. Это говорит о наличие внутреннего спроса на валюту и, возможно, аккуратного выхода нерезидентов из рублевых активов, при нехватке предложения долларов и евро.

Сегодня ждем ухода рубля в паре с долларом под отметку 76. В том числе, этому должна поспособствовать подготовка к аукциону по ОФЗ.

Однако особой эйфории в отношении рубля быть не должно: пара доллар-рубль еще сходит в район чуть выше 77 при реализации политических рисков.

Продолжает немного пугать нефть, которая вчера рухнула более чем на 5% и ушла под отметку 40 долларов за баррель. Мы ранее говорили о высокой вероятности снижения к 40 долларам после пробоя вниз долгосрочного боковика 44,5-46 долларов за баррель. Цель достигнута. При этом по нефти наблюдается краткосрочная техническая перепроданность, и для ее снятия котировкам неплохо бы уйти выше «круглой» отметки.