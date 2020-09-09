К середине торговой недели негативные настроения вернулись на рынки вместе с американскими инвесторами, вышедшими после длинных выходных.

В результате, попытка коррекционного роста, предпринятая мировыми площадками в понедельник, когда в США отмечали День труда, оказалась неудачной. Уже во вторник продажи по широкому спектру активов вновь активизировались, а американские рынки утянули за собой остальные площадки. В результате в Европе основные индексы полностью растеряли рост понедельника. При этом в США лидером снижения вновь стал «перегретый» технологический сектор – индекс Nasdaq упал более чем на 4%, при потерях индекса S&P500 в 2,8%.

Отметим, что фундаментальные факторы, в отсутствие важной макроэкономической статистики, в последние дни не меняются. Также наблюдается замедление темпов роста заболеваемости в США. В некоторых странах Европы восстанавливается часть ограничений из-за вспышки коронавируса. У инвесторов остаются надежды на принятие нового плана по стимулированию американской экономики. Так, республиканцы представили пакет на 500 млрд долларов, который может быть рассмотрен до конца недели. Изменение в макроэкономическую картину могут внести данные по заявкам на пособие по безработице и индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Их публикация даст инвесторам повод пересмотреть оценки и прогнозы по динамике американской экономики, что скажется на широком спектре активов.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать, как негативные. Азиатские площадки теряют в пределах 1,4%, отыгрывая падение рынков в США днем ранее. Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют некоторое восстановление, прибавляя до 0,3%. На рынке энергоносителей вновь наблюдается преобладание продаж, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 39,6 доллара за баррель.

Учитывая внешний фон и то, что российские бумаги во вторник успели отыграть большую часть снижения в США, сегодня с утра индекс МосБиржи может продемонстрировать умеренную негативную динамику с переходом в консолидацию под уровнями вчерашнего закрытия. Более существенному снижению наших акций будет противостоять динамика фьючерсов на американские индексы. При этом в ходе торгов, в случае продолжения коррекционного снижения на американском рынке, продажи в наших бумагах вновь могут активизироваться, что приведет к дальнейшему обновлению локальных минимумов и еще одному шагу индекса МосБиржи в сторону отметки 2850 пунктов, выступающий ближайшей поддержкой.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня ожидаем продолжения негативной динамики национальной валюты. Дальнейшее снижение цен на нефть и умеренное ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в начале сессии может подняться в район 76,4 рубля. В случае же сохранения рынком энергоносителей позиций ниже 40 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, у российской валюты не будет поводов для восстановления, в результате чего на горизонте ближайших недель доллар закрепится в диапазоне 75-80 рублей.