Рынок акций РФ и рубль в начале торгов мало изменятся, хотя внешняя конъюнктура мировых рынков существенно ухудшилась, полагают аналитики.

Курс доллара останется в диапазоне 76-76,5 рубля, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается изменение индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4% в диапазоне 2875-2900 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2870 и 2850 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2910 и 2920 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно неблагоприятным — фьючерсы на нефть Brent торгуются ниже психологически важного уровня 40 долларов за баррель, оптимистичные ожидания трейдеров на фондовых площадках были подвергнуты сомнению после приостановки испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca из-за нежелательной реакции у одного из пациентов, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"С позиций технического анализа, заметное углубление коррекции вниз станет возможным в случае закрепления ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС, однако пока нет достаточных оснований, чтобы диагностировать пробой уровня. На валютном рынке РФ в краткосрочной перспективе возможна консолидация курса в диапазоне 76 — 76,5 рубля за доллар", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах опять рухнули — на 2,3-4% на фоне обвала сектора высокотехнологических акций.

В частности, перегретые ранее бумаги Tesla потеряли одну пятую своей стоимости во вторник на волатильном рынке.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном снижаются — на 0,2-0,4%, контракты на Nasdaq отскакивают вверх на 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,4-2,2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 1,5%, японский Nikkei 225 — на 1%.

Стоимость нефти снижается на 0,7%, до 39,50 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1768 доллара против 1,1771 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций упал на фоне обвала нефтяных котировок и негатива на внешних площадках. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,48% — до 2888,79 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1189,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов повысился на 51 копейку, до 76,28 рубля, евро — на 31 копейку, до 89,81 рубля, следует из данных Московской биржи.