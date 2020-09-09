В конце очередного периода усреднения ситуация с рублевой ликвидностью в банковской системе выглядела стабильной, и, с учетом положительного баланса свободных резервов, Банк России объявил о проведении однодневного депозитного аукциона тонкой настройки. Лимит на аукционе был установлен в 710 млрд руб., при этом заявок от банков поступило на 308 млрд руб. На недельном депозитном аукционе ЦБ уменьшил лимит до 1,6 трлн руб. (это соответствовало нашему предположению, что лимит составит 1,6–1.8 трлн руб.), а общее предложение от банков достигло 1,76 трлн руб. На вчерашнем аукционе КОБР спрос на облигации с погашением в декабре составил 103 млрд руб. против лимита в 300 млрд руб.; сегодня произойдет погашение бумаг на сумму в 228 млрд руб. Однако несмотря на то, что запас свободных резервов в целом по системе позволял комфортно пройти период усреднения, однодневные ставки подскочили вверх, отражая значительный дисбаланс распределения ликвидности внутри системы. Средняя стоимость однодневного валютного свопа вчера повысилась до 4,23% (+29 бп), что стало максимальным уровнем относительно ключевой ставки с конца мая. Банки даже воспользовались предложением ЦБ (по ставке 5,25%), чего не было с 9 июня. В общей сложности в рамках однодневного валютного свопа банки заняли у регулятора 20 млрд руб. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, торговалась вблизи 4.20% против 4,0% днем раньше. Сегодня, как мы ожидаем, ситуация станет менее напряженной, чему должны способствовать начало нового периода усреднения и поступление в систему почти 600 млрд руб. после расчетов по депозитным аукционам тонкой настройки, недельным депозитным аукционам и аукционам КОБР.

Федеральное казначейство сократило лимит на аукционе однодневного репо всего до 10 млрд руб. (против 200 млрд руб. в понедельник и традиционного лимита в 400 млрд руб., который был установлен на аукционах на прошлой неделе), а также не стало проводить операции своп, через которые обычно в систему поступает еще 100 млрд руб. Отдельно отметим, что банки впервые (с момента введения данного инструмента в июле этого года) воспользовались возможностью долларового репо: на вчерашнем аукционе поступила заявка от одного участника, который привлек 1 млн долл. (из предложенных 100 млн долл.) на срок 14 дней по годовой ставке 0,1%. Сегодня Казначейство проведет аукцион 35-дневных депозитов на сумму 90 млрд руб., которая, как мы ожидаем, будет выбрана полностью, а также аукцион однодневного репо, лимит на котором немного увеличен до 20 млрд руб.

Более длинные процентные ставки вчера продолжили расти на фоне ослабления рубля. Кривая FRA сместилась вверх на 2 бп (ставки 3x6 и 9x12 FRA составили 4,68% и 4,92% соответственно), в то время как 3-месячная ставка MosPrime подскочила на 7 бп, до 4,72%. Ставки процентных свопов прибавили до 6 бп: годовая и 5-летняя ставки IRS закрылись на отметках 4,87% и 5,63% соответственно. Годовая ставка NDF и 5-летняя ставка кросс-валютного свопа выросли в терминах OIS на 3 бп и 6 бп, до 4,08% и 4,15% соответственно.