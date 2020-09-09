Kaiser Aluminum – американский производитель алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Компания недооценена относительно аналогов и обладает высокой для сектора дивидендной доходностью на уровне 4%.

Мы считаем, что низкая долговая нагрузка и стабильный характер операционной деятельности позволят Kaiser и дальше обеспечивать высокую отдачу на акционерный капитал. Справедливая стоимость акций компании рассчитана исходя из среднеотраслевых мультипликаторов EV/Sales 0,6x, EV/EBITDA 7,4x, P/E 28,4x и P/FCF 8,3x. Целевая цена установлена на уровне 74,1 долл., что соответствует рекомендации «Покупать».

Снятие карантинных ограничений в США и Европе приведет к росту промышленной активности к концу 2020 г. и поддержит показатели Kaiser. В то же время, авиастроительная отрасль, обеспечивающая существенную часть выручки Kaiser, находится в тяжелом положении и в ближайшие несколько кварталов может внести негативный вклад в финансовые результаты компании.