ОФЗ: надежда на очередной "аукцион щедрости" от Минфина
Надежда на очередной «аукцион щедрости» от Минфина. Учитывая слабость сегмента ОФЗ-ПД, Минфин выставил на первичные аукционы сегодня 2 серии ОФЗ-ПК, в том числе наиболее длинную бумагу 29013 с погашением в сентябре 2030 года, где пройдет дебютное размещение.
При первом размещении новых серий участники рынка всегда рассчитывают на дисконт по цене. Тем более, когда речь идет о столь длинном инструменте, определить «справедливую» стоимость которого стандартными методами затруднительно. Мы полагаем, что сегодня Минфин не будет удовлетворять заявки по цене ниже 95% от номинала, чтобы не создавать прецедент для последующих аукционов в бумаге.
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