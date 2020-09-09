Глава ЦБ подтвердила вчера, что потенциал снижения ключевой ставки пока не исчерпан. При этом регулятор будет с осторожностью относиться к выбору сроков и целесообразности его использования.

С нашей точки зрения, Центробанк видит повышенные дезинфляционные риски в следующем году, что как раз и может потребовать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Более того, если в ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться вблизи текущего уровня (3,7%), то одно снижение ставки возможно и в нынешнем году.

При этом последнее выступление Эльвиры Набиуллиной скорее подтвердило, что рассчитывать на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании не приходится, да и в целом цикл смягчения денежно-кредитной политики близок к завершению.

Также необходимо подчеркнуть, что, независимо от планов ЦБ, его комментарии пока останутся относительно мягкими, чтобы не спровоцировать резкий выход нерезидентов из рублевых активов.

Минфин вчера, со своей стороны, дал комментарии по бюджетным прогнозам: дефицит федерального бюджета в этом году может составить 4% ВВП, а возврат к бюджетной консолидации планируется лишь в 2021 г. План заимствований и в следующем году может превзойти изначальные проектировки, так что в результате госдолг в 2021 г. способен достичь 20% ВВП.

С точки зрения долговой устойчивости этот объем задолженности беспокойства не вызывает, но мягкая фискальная политика, вероятно, потребует от ЦБ более раннего ужесточения ДКП. К тому же, если Минфину не удастся в полной мере выполнить план заимствований, ему придется использовать дополнительные средства из ФНБ, что может привести к росту навеса избыточной ликвидности и усилению проинфляционных рисков.