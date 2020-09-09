С начала сентября наблюдается устойчивая тенденция к усилению политических рисков. Сложности в переговорах между ЕС и Великобританией по Brexit, негативная риторика Дональда Трампа по отношению к Китаю, продолжающиеся дебаты относительно пакета стимулирующих мер в США — все это, на первый взгляд, должно оказывать поддержку защитным активам и способствовать спросу на золото со стороны инвесторов.

Однако котировки металла реагируют сдержанно. Вчера с началом американских торгов золото оказалось под давлением и потеряло в цене свыше $25, однако по итогам дня восстановилось до $1 932 за унцию (минус 0,1%). На настроение инвесторов повлияли распродажи на фондовом рынке (американские индексы снижались третий день подряд) и укрепление доллара США.

Сегодня с утра золото консолидируется вблизи $1 930 за унцию. Вероятно, доллар США продолжит укрепляться в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. Инвесторы также будут следить за ходом публичных слушаний Комиссии США и КНР по ситуации в экономике Китая и отношениям с США в 2020 году. Золото может оказаться под давлением во второй половине дня; технический уровень поддержки располагается на отметке $1 907 за унцию.