После длительных выходных в США, связанных с празднованием Дня труда, фондовые рынки во вторник продолжили коррекцию.

В лидерах падения вновь оказались акции технологических компаний, в которых инвесторы продолжают фиксировать прибыль после столь длительного роста. В центре внимания были акции компании Tesla, которые упали на 21% на новостях о том, что они не будут включены в индекс S&P 500 в ближайшую дату ребалансировки индекса.

В то время как ситуация с covid-19 в США стабилизируется, в Испании и Франции наблюдается существенный всплеск заражения и дневной прирост новых случаев уже преодолел пиковый уровень марта 2020 года. Однако смертность пока находится на низком уровне. Из макростатистики можно выделить данные по экспорту/импорту Китая, которые вышли в понедельник. Объем экспорта оказался лучше ожиданий (+9,5 г/г против ожиданий в размере +7,1%), но объем импорта был хуже ожиданий и снизился на 2,1% (ожидался рост на 0,1%). Во вторник вышли данные по пересмотру ВВП Еврозоны за второй квартал. Падение ВВП составило 14,7%. Также в чуть более лучшую сторону был пересмотрен ВВП Японии (-7,9%, ранее было заявлено о падении ВВП на 8,1%).

Apple (Hold) проведет презентацию новых iPhone 15 сентября. По данным Bloomberg, Apple выпустит четыре новых iPhone — с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов, с дизайном в стиле iPad Pro, обновленным процессором и сканером LiDAR в старших моделях. Смартфоны могут поступить в продажу в начале октября. Помимо смартфонов, Apple должна показать новое поколение «умных» часов Apple Watch Series 6 и обновленный iPad Air со сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавише включения. Для Apple традиционно данное событие являлось одним из катализаторов роста котировок акций ввиду пересмотра прогнозов финансовых результатов аналитиками. Однако текущие уровни рыночных мультипликаторов компании ограничивают дальнейший рост котировок на фоне обновления продуктовой линейки.

Компания Regeneron Pharmaceuticals (консенсус-BUY) предоставила расширенные данные с третьей фазы испытаний препарата Dupixent для лечения пациентов с умеренной и серьезной формами астмы. В испытании приняли участие 2200 пациентов. По итогам 96 недель испытаний у пациентов наблюдалось улучшение в функционировании легких, а также было замечено существенное уменьшение астматических приступов. В среднем уровень серьезных астматических приступов был к 96 неделе на уровне 0,31-0,35 приступов в год, тогда как до приема препаратов данный показатель был на уровне 2,09-2,17 приступов в год. В части побочных эффектов существенных изменений не наблюдалось. Новость умеренно положительна для акций компании, на наш взгляд. После одобрения Dupixent стал стандартом лечения астмы и ряда других аллергических заболеваний. Расширенное исследование подтверждает его эффективность на более длительном промежутке времени.