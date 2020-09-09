К среде величина профицита ликвидности в банковском секторе превысила 2,5 трлн руб., что стало максимальным значением с 5 августа. Однако показатель вырос за счет размещения банками средств на однодневных депозитах ЦБ в рамках операций «тонкой настройки». Сегодня данные средства возвращаются банкам, нового аукциона регулятор решил не проводить, при этом позиция банков на недельных депозитах почти не изменилась по итогам вчерашнего аукциона. В результате уже к завтрашнему утру можно ожидать снижения показателя профицита ликвидности, который тем не менее должен остаться на комфортном уровне выше 2 трлн руб. После размещения ликвидности на депозитах ЦБ в рамках операций «тонкой настройки» остатки на корсчетах опустились ниже 2 трлн руб. (также впервые с 5 августа), однако ставка MosPrime o/n вчера не отреагировала на данное событие и даже, наоборот, снизилась на 6 б.п., вплотную приблизившись к ключевой ставке ЦБ.

На валютном рынке в среду рубль и заметная часть других валют EM укрепляются после серьезного ослабления накануне. К середине дня рубль прибавлял порядка полпроцента к доллару, укрепление демонстрировали южноафриканский рэнд и индийская рупия. Рынок нефти также демонстрировал коррекцию вверх, помогая рублю отыгрывать позиции, однако цена на нефть марки Brent держалась в дневные часы выше 40 долл. за баррель не слишком уверенно.

В целом рубль за последние дни оказался под давлением целого ряда факторов, в числе которых общее бегство от риска на глобальных рынках и падение цен на нефть. Однако в уровни по доллару выше 75 руб. и евро выше 90 руб., на наш взгляд, в первую очередь все же заложены геополитические риски, которые могут обернуться новыми санкциями. Дальнейшее укрепление зарубежной валюты все еще возможно, пока не утихнет потенциально санкционная риторика с запада. Однако обновление новых максимумов по доллару и евро на внутреннем рынке мы все же рассматриваем в качестве маловероятного и совсем краткосрочного сценария. Мы полагаем, что рубль теряет гораздо больше на ожиданиях новых санкций, тогда как сами санкции, если и будут, то скорее всего окажутся точечно направлены против отдельных физлиц и организаций и не затронут финансовую систему РФ в целом, чего так в первую очередь боятся инвесторы. В этом случае ситуация стабилизируется и у рубля появится возможность отыграться за последние недели.