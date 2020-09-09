Mail.ru: подтверждаем рекомендацию "выше рынка"
Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) на прошлой неделе провела презентацию для инвесторов и аналитиков своего бизнеса онлайн игр MY.GAMES, в ходе которой менеджмент поделился своим взглядом на среднесрочные перспективы сегмента и источники его роста.
Хотя компания сохранила текущий официальный прогноз, заявленные амбиции подняться в топ 25 мировых игроков рынка игр с нынешнего 42 места указывают на значительный потенциал превышения ожиданий. Кроме того, налоговый маневр в российской ИТ-отрасли и новые возможности дистрибуции игр, возникающие в связи с ростом сегмента облачного гейминга, предполагают потенциал роста рентабельности в 2021 и далее.
Мы по-прежнему считаем игровой бизнес Mail.ru, который сильно поддержал операционные результаты компании в период пандемии, многообещающим активом в портфеле проектов компании.
Мы обновим наш прогноз по сегменту игр, чтобы отразить в нем среднесрочные и долгосрочные амбиции по росту MY.GAMES в нашем следующем обзоре, посвященном пересмотру РЦ.
Мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям MAIL LI (РЦ $26,2).
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