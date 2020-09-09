По итогам вчерашнего дня кому-то может показаться, что фондовый поезд покатился под откос. Особенно ярким это ощущение должно быть у владельцев акций Tesla (TSLA, —21,06%), где действительно котировки акций летят в пропасть фактически точно с такой же скоростью, с какой они еще совсем недавно улетали в космос.

В целом ситуация на рынке может быть и получше, чем у Теслы, но все же это явно не повод прыгать от радости до потолка. Глядя на то, что происходит, пока можно констатировать, что распродажа на рынке набирает обороты и вряд ли завершится на текущих уровнях. Единственное утешение может состоять в том, что американский рынок очень техничен, а текущие цены в индексах NASDAQ и Dow Jones (DJIA-30) достигли весьма значимых уровней поддержки и скорее всего здесь должна быть чисто техническая остановка и возможен даже некоторый отскок. На что, собственно, и остается надеяться.

Главными драйверами вчерашней распродажи были все те же… а именно – акции ведущих компаний технологического сектора, ведомые нашими любимыми триллионерами – Apple (AAPL, —6,73%), Microsoft (MSFT, —5,41%), Alphabet (GOOGL, —3,64%) и Amazon (AMZN, —4,39%). Поэтому весь технологический сектор чувствовал себя очень плохо, и только в среднем акции этого сектора подешевели на 4,23%.

Вполне закономерным явилось также и значительное падение на величины больше среднего акций компаний энергетического и сырьевого секторов. Кроме общего негатива, который царил на рынке, вниз их подталкивало укрепление позиций доллара по отношению ко всем ведущим мировым валютам и стремительное падение нефтяных котировок.

Но все же были вчера и приятные моменты, которые, безусловно, порадовали инвесторов. К этой категории необходимо отнести подписанное соглашение о сотрудничестве между монстром автомобилестроения – компанией General Motors (GM, +7,93%) и фактически венчурной компанией только – только выходящей на рынок электрических грузовых автомобилей, компанией Nikola (NKLA, +40,79%). Как видим, эта новость была чрезвычайно позитивно воспринята участниками рынка, и акции обеих компаний пользовались повышенным спросом среди инвесторов.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже во вторник 8 сентября было заключено более 1,2 миллиона сделок с акциями 1243 эмитента на общую сумму почти 1 миллиард долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 9 СЕНТЯБРЯ

Трехдневная стремительная распродажа подошла к концу, по крайней мере, пока.

Во-первых, она была действительно слишком уж стремительной, о чем свидетельствуют хотя бы потери индекса NASDAQ за эти дни, которые существенно превысили 10%.

Во-вторых, как уже было сказано выше, индексы Dow Jones и все тот же NASDAQ вышли вчера на чрезвычайно важные уровни поддержки и вряд ли сходу эти уровни будут пробиты.

Так что вполне естественным видится сегодня отскок, который наблюдается с утра по всем индексам. Фьючерсы на все основные американские индексы уверенно торгуются в зеленой зоне, прибавляя ко вчерашнему закрытию от полупроцента по индексу Dow Jones до почти 2% по индексу NASDAQ. Так что сегодня у нас есть все шансы увидеть неплохое восстановление котировок. И будет очень интересно посмотреть – на каких объемах все это будет происходить. Погонят ли индексы вверх малыми спекулятивными силами или все же к ним присоединяться долгосрочные инвесторы и деньги «умных фондов».

А если учесть, что сегодня день достаточно спокойный – ни серьезных макроданных, ни квартальной отчетности от рыночно значимых компаний, то мы будем наблюдать в чистом виде борьбу двух настроений на рынке – панически-распродажных и позитивно-покупных. Но все же исход этой борьбы проявится в последующие дни, а сегодня все же – рост, рост и еще раз рост.